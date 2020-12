Blankenfelde

Der Wachschutz informierte die Filialleiterin eines Supermarktes am frühen Freitagmorgen darüber, dass womöglich in die Filiale in der Blankenfelder Dorfstraße eingebrochen wurde. Bei der anschließenden Überprüfung des Marktes wurde festgestellt, dass unbekannte Täter zunächst das Rolltor aufgebrochen hatten und dass sie anschließend eine dahinter befindliche Glasschiebetür gewaltsam aufgedrückt hatten. Die Diebe entwendeten aus einem Zigarettenautomaten der Verkaufsstelle verschiedene Tabakwaren. Zum genauen Schaden, der durch diesen Diebstahl entstanden ist, konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Es wird nun wegen Einbruchsdiebstahls ermittelt.

Von MAZonline