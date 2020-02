Blankenfelde-Mahlow

In ein Einfamilienhaus am Ebereschenring und eine Doppelhaushälfte in der Straße An den Vier Ruten ist zwischen Freitagnachmittag und Freitagabend eingebrochen worden. In beiden Fällen hebelten die Täter ein Fenster auf und durchsuchten die Innenräume. Am Ebereschenring kamen sie durch ein rückwärtiges Fenster, An den Vier Ruten durch ein Kellerfenster. Was im Einfamilienhaus gestohlen wurde, ist noch unklar. In der Doppelhaushälfte verschwanden Bargeld und Schmuck.

Von MAZonline