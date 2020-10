Blankenfelde-Mahlow

Die Gemeindevertretung (GV) von Blankenfelde-Mahlow hat die „unverzügliche Weiterführung der Planung und Ausführung eines Radweges an der Dahlewitzer Landstraße zwischen Glasow und Dahlewitz“ beschlossen. Die Finanzierung von Planung und Ausführung soll aus so genannten „Haushaltsresten“ erfolgen. Nach der Beschlussvorlage werden dafür knapp 530 000 Euro bereit gehalten.

Zuvor war es noch einmal zu Diskussionen gekommen, bei denen es weniger darum ging, ob der Radweg nun notwendig ist oder nicht. Stattdessen fragten die Gemeindevertreterinnen und -vertreter wiederholt, warum es nicht voran geht.

Positive Absichtserklärung schon 2014

Schon 2014 hatte die GV einen Beschluss zum Bau eines Radweges an der Dahlewitzer Landstraße behandelt – mit einer positiven Absichtserklärung. Noch Anfang dieses Jahres hatte es ein Arbeitstreffen von Verwaltung und betroffenen Ortsbeiräten gegeben, dessen Ausgang unklar scheint. Wie es in der Gemeindevertreterversammlung hieß, habe es bei diesem Arbeitstreffen kein eindeutiges Ergebnis gegeben. Die Ortsbeiräte hätten den Zweirichtungs-Radweg einmal auf der östlichen, ein andermal auf der westlichen Seite haben wollen. Die stellvertretende Bürgermeisterin Marion Dzikowski: „Wir können doch nicht mit den Grundstückseignern verhandeln, wenn wir gar nicht wissen, was wir bauen wollen.“

Die Mitglieder der GV erklärten nun einstimmig, dass der Bau vorangetrieben werden soll. Einem Alternativvorschlag der Verwaltung, der stattdessen eine Verkehrsberuhigung zum Ziel hatte, lehnte die GV ab. Der Dahlewitzer Ortsvorsteher Thomas Mattuschka begrüßte den Beschluss: „Jetzt brauchen wir nur noch Zieltermine für die einzelnen Abschnitte, damit der Bau voran geht.“

