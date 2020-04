Stilles Gedenken am „Ausländerkrankenhaus“

Mahlow

Gedenken in Zeiten von Corona: Anlässlich des 75. Jahrestags der Befreiung des so genannten „ Ausländerkrankenhauses Mahlow“ legte Bürgermeister Michael Schwuchow ( SPD) am Mittwoch ein Blumengesteck nieder. Ursprünglich war dort eine kleine Feierstunde geplant, die jedoch aufgrund der aktuellen Situation abgesagt werden musste.

1.494 Menschen ließen ihr Leben

Am 22. April 1945 wurde das Gebiet der heutigen Gemeinde Blankenfelde-Mahlow durch die Rote Armee von der NS-Herrschaft befreit. Auch die Menschen im ehemaligen „Krankenhaus der Reichshauptstadt in Mahlow“, kurz: „ Ausländerkrankenhaus“, wurden an diesem Tag von ihren Peinigern erlöst. Das mehr als 800 Betten umfassende Krankenlager wurde im Jahr 1942 mit dem Ziel errichtet, Zwangsarbeiter mit geringstem medizinischem Aufwand wieder „arbeitsfähig“ zu machen. 1.494 Menschen, unter ihnen auch Kinder, kamen hier ums Leben.

Ab 1946 siedelten sich Betriebe auf dem Areal an

Nach der Befreiung verwendete die Rote Armee den Barackenkomplex zunächst weiter als Krankenhaus. Anschließend, etwa ab Herbst 1946, siedelten sich Blankenfelder Gewerbebetriebe in den Gebäuden an. Bis zum Ende der DDR verschwanden jedoch die meisten dieser Betriebe.

Bodendenkmal seit 13 Jahren

2007 wurde das Gelände als Bodendenkmal unter Schutz gestellt. 2009 beschloss die Gemeindevertretung, am authentischen Ort dauerhaft an das „ Ausländerkrankenhaus“ und das Schicksale seiner Bewohner zu erinnern. Im Jahr 2013 wurde der Stelenrundweg um das Gelände herum eingeweiht. Derzeit bemüht sich die Gemeinde, das ehemalige Desinfektionsgebäude des Lagers vor dem Verfall zu bewahren und in den Gedenkort einzubeziehen.

Informationen unter www.gedenkort-mahlow.de

