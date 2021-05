Dahlewitz

Die Freiwillige Feuerwehr Dahlewitz hat eine neue Heimat. Wie das Gemeindejournal Blankenfelde-Mahlow in seiner Mai-Ausgabe berichtet, sei das Feuerwehrhaus nach Umbau und Erweiterung seit dem 1. April fertig gestellt. 16 Monate später als geplant ist die Feuerwache nun in vollem Umfang für die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Dahlewitz in vollem Umfang nutzbar. Ursprünglich war die Fertigstellung für den Oktober 2019 geplant. Doch Wechsel der Baufirmen, fehlerhafte Ausführungen in einzelnen Gewerken und vorher unbekannte Mängel an der Grundsubstanz sorgten dafür, dass der Fertigstellungstermin sich verzögerte. Zeitgleich mit der nebenan liegenden Rettungswache des Landkreises Teltow-Fläming sei die Feuerwache am 1. April offiziell übergeben worden, hieß es auf Nachfrage aus dem Bereich für Öffentlichkeitsarbeit in der Verwaltung Blankenfelde-Mahlows. Beim Maz-Besuch der neuen Rettungswache Anfang April hieß es, dass nebenan immer noch Handwerker beschäftigt seien.

Von Udo Böhlefeld