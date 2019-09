Ludwigsfelde/Luckenwalde

Soll die Gottlieb-Daimler-Oberschule in Ludwigsfelde in eine Gesamtschule mit Abiturstufe umgewandelt werden? Eine Antwort auf diese Frage will der Kreistag noch nicht geben. In ihrer jüngsten Sitzung entschieden die Mitglieder, das Thema noch ein drittes Mal im Bildungsausschuss zu beraten. Ursache für da...