Blankenfelde-Mahlow

Die neunjährige Aimee schaut konzentriert auf den Arm ihrer Freundin Marie. Behutsam wickelt sie eine weiße Mullbinde um das Handgelenk der achtjährigen Klassenkameradin und erklärt dabei, worauf es ankommt: Nicht zu fest, aber auch nicht zu locker muss der Verband sitzen, außerdem darf kein Dreck mehr an die Wunde kommen. „Damit sie sich nicht entzündet“, erklärt Aimee fachmännisch. „Also eine echte Verletzung jetzt.“ Marie hat sich zum Glück nichts getan, sie bekommt den Verband heute nur als Übung.

Marie (li.) und Aimee aus der 3a der Wilhelm-Busch-Grundschule in Blankenfelde-Mahlow lernen, wie sie im Notfall eine Wunde verbinden können. Quelle: Lisa Neugebauer

Zwei Tage lang lernen die Schülerinnen und Schüler der zweiten bis sechsten Klassen der Wilhelm-Busch-Grundschule in Blankenfelde-Mahlow die Grundlagen der Ersten Hilfe kennen. Angeleitet werden sie von Medizinstudenten, die sich im Verein Pépinière engagieren, dessen erklärtes Hauptziel es ist, Laien-Maßnahmen der Ersten Hilfe im Alltag zu etablieren. Im Mittelpunkt der Vereinsarbeit steht dabei der Besuch von Schulen.

Die Kinder der Wilhelm-Busch-Grundschule Blankenfelde-Mahlow lernen bei Projekttagen von Medizinstudenten die Erste Hilfe. Hier: die Klasse 3a. Quelle: Lisa Neugebauer

Kinder sollen helfen, wenn Rettungswagen länger braucht

Nadja Moser hat die Projekttage in Blankenfelde-Mahlow mit organisiert. Sie ist Medizinstudentin an der Charité in Berlin und seit drei Jahren bei Pépinière aktiv. Der Verein sei in Brandenburg vor allem in den ländlicheren Gegenden aktiv, sagt sie. „Gerade dort ist das total entscheidend, dass Kinder die Erste Hilfe kennen.“ Anders als in Großstädten brauchen Rettungswagen dort oft länger zum Einsatzort. „Das macht dann den Unterschied zwischen Leben und Tod.“

Stabile Seitenlage, Herzdruckmassage, Wunden verbinden: Die Kinder der Wilhelm-Busch-Grundschule Blankenfelde-Mahlow lernen bei Projekttagen von Medizinstudenten die Erste Hilfe. Quelle: Lisa Neugebauer

Konzentriert üben die Schüler und Schülerinnen. Quelle: Lisa Neugebauer

Diesen Satz haben sich auch die Kinder der Klasse 3a, mit der Moser zwei Tage lang Erste Hilfe übt, gemerkt. Aufgeregt erzählen sie zum Ende der zwei Projekttage am Freitagmittag durcheinander, was sie alles gelernt haben: stabile Seitenlage, Herzdruckmassage, Wunden verbinden. „Ganz wichtig ist der Eigenschutz“, sagt die achtjährige Marie. Das Wort kannte sie am Mittwoch noch nicht, aber Medizinstudentin Moser hat es so oft wiederholt und erklärt, was es bedeutet, dass sie es nun schnell auf dem Ärmel schütteln kann. „Wir machen sehr viel Praktisches und mehrmals immer das Gleiche“, sagt Moser. „Ich war schon fast erstaunt, mit wie viel Einsatz die Klasse auch zum sechsten Mal die stabile Seitenlage gemacht hat.“

Die Stabile Seitenlage. Quelle: Lisa Neugebauer

Erste Hilfe prägt sich bei Schülern ein

Doch die Wiederholungen scheinen gefruchtet zu haben: Nicht nur, dass die Kinder die stabile Seitenlage und die Herzdruckmassage ohne Probleme vorführen können, sie erklären währenddessen auch ganz genau, wofür die Maßnahme gut ist. „Ich glaube, dass sich die Handgriffe bei den Schülerinnen und Schülern einprägen“, sagt Moser. „Vielleicht wissen sie nach ein paar Jahren nicht mehr alles ganz genau, aber im Notfall haben sie weniger Hemmungen und die grundsätzlichen Bewegungen haben sie in sich.“

Nadja Moser ist Medizinstudentin und engagiert sich im Verein Pépinière, der unter anderem Erste-Hilfe-Kurse mit Grundschülern macht. Quelle: Lisa Neugebauer

Die Projekttage an den Schulen sollen aber nicht nur die Grundlage der Ersten Hilfe vermitteln, die Medizinstudenten wollen so auch den Nachwuchs für den Arzt- oder Pflegeberuf begeistern. „Die Begeisterung der Schüler ist immer sehr groß“, sagt Moser. „Wir haben auch den Pluspunkt, dass wir jünger sind als die meisten Lehrer und von außerhalb der Schule kommen – das ist für viele schon ein Highlight.“ Besonders groß sei die Freude immer, wenn die Kinder den Medizinstudenten Fragen zum Körper und Krankheiten stellen können. „Da wird dann meistens berichtet, was die Oma hat“, sagt Moser.

Vor allem aber eines sollen die Kinder mitnehmen: „Egal, was man macht, man muss überhaupt etwas machen, auch wenn es nur ist, den Notruf zu wählen“, sagt Moser. „Ja, das ist wichtig“, pflichtet die neunjährige Aimee bei. „Es geht ja um Leben und Tod und es ist schade, wenn jemand stirbt.“

Von Lisa Neugebauer