Blankenfelde-Mahlow

„Freiheit ist, wenn ein Mensch seinen Körper verlässt“, sagt der kleine Linus (6). Er hat mit seiner Gruppe zum Thema Freiheit ein Haus aus Ton gebaut. Ein Mensch aus Ton klettert an der Fassade außerhalb des Hauses. Linus ist einer von 120 Kinder- und Jugendlichen zwischen 5 und 18 Jahren aus Blankenfelde-Mahlow, die an der ersten Kinder- und Jugendkonferenz teilgenommen haben. Unterstützt vom Kompetenzzentrum Kinder- und Jugendbeteiligung Brandenburg (Kijubb).

Kinder aus Horten und Kitas nahmen teil

Kinder aus Kitas, Horten und Schulen aus Blankenfelde-Mahlow waren aufgerufen an der Konferenz teilzunehmen. Die Aufgabe: Die Kinder sollten mitteilen, was sie über das Thema Freiheit zu sagen haben, womit sie zufrieden sind, womit nicht. Und welche Wünsche sie haben, wenn sie das Wort „Freiheit“ hören. Was das mit ihrem Leben in Blankenfelde-Mahlow zu tun hat. Dazu wurden die Kinder in unterschiedliche Workshops eingeteilt. Es gab die Gruppen Bauen, musikalischer Tanz, Gesang, Farbe, Theater, Comics, Akrobaten, Rap, Graffiti und Video. In den verschiedenen Rubriken sollten die Kinder und Jugendlichen das Thema Freiheit darstellerisch umsetzen.

Kostenlose Bustickets und weniger Hausaufgaben

Hier einige Auszüge: Im musikalischen Tanz wanden sich Kinder bei Musik unter Tüchern und versuchten sich tänzerisch zu befreien, ließen dann Luftballons fliegen und wünschten Freiheit. In der Gesangsgruppe sangen die Kinder „Freiheit ist, was jeder braucht, deshalb wünsch ich Dir das!“ Die Theatergruppe spielte eine Szene aus dem Klassenzimmer nach. Weil ein Schüler die Hausaufgaben vergaß, mussten gleich alle Schüler einen Test schreiben. Die Schüler wollen mehr Freizeit und weniger Hausaufgaben. Die Teilnehmer der Graffiti-Gruppe wünschen sich kostenlose Bus- und Bahntickets für Schüler, damit sie auch mal nach Berlin ins Freibad oder Kino fahren können, da sie das in der Gemeinde nicht haben. Eine Beat-Box- und Rap-Gruppe sang „Ich bin wie ich bin und Kontrolle kann mich nicht ändern! Wir treten ein für unsere Rechte, egal ob es verstört“!

Verantwortliche der Gemeinde zufrieden

Die stellvertretende Bürgermeisterin Marion Dzikowski trat nach den Präsentationen der Gruppen auf die Bühne und lobte die Teilnehmer der Kinder- und Jugendkonferenz: „Ihr habt euch ein starkes Wort verschafft. Das war sehr spannend, was in solchen Prozessen entsteht, wenn man es selbst nicht steuert. Das war schon toll!“

Teamkoordinatorin Katja Hönig: „Das war ein tolles Projekt und wurde sehr gut angenommen. Die Stimmung war super und die Kinder konnten auspacken mit dem, wo sie nicht zufrieden sind. Wir haben das Thema dann erörtert und sie hatten Zeit, die Themen darzustellen.“ Das nächste Projekt wartet schon. Am 14. September im Jugendclub „Butze“. Beginn 14 Uhr

Von Marlene Schmidt