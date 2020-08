Luckenwalde

Das Nordraumkonzept für den Busverkehr von Teltow-Fläming ist noch gar nicht beschlossen, da gibt es schon die erste Kritik daran. In einer Diskussion im Haushalts- und Finanzausschuss des Kreises wurde das Konzept kürzlich zwar einstimmig empfohlen – Verbesserungsbedarf sehen einige Politiker aber trotzdem noch.

Die Umsetzung des Konzeptes, das aufzeigt, wie die Busverbindungen vom Norden TFs zum Flughafen BER künftig besser organisiert werden können, startet mit der Eröffnung des neuen Hauptstadt-Airports Ende Oktober. Zu diesem Termin will der Landkreis die Linie 600 verlängern (die MAZ berichtete). Statt am Mahlower S-Bahnhof soll die Verbindung ab dem 31. Oktober in Waßmannsdorf enden. Dort können die Fahrgäste dann in die S-Bahn zum BER umsteigen und sind schneller am Flughafen, als wenn sie den langen Umweg mit dem Bus über die vollen Straßen hin nach Schönefeld nehmen müssten.

Barthel fordert mehr Busse schon 2020

Erst 2021 soll auch die Linie 720, die derzeit in Blankenfelde endet, bis Waßmannsdorf verlängert werden und unter der Woche öfter fahren. Kreistagsmitglied Helmut Barthel ( SPD) ist das zu spät. Er plädierte bei der Kreisverwaltung dafür, diesen Schritt ebenfalls schon mit der BER-Eröffnung zu gehen. „Es sollte uns in erster Linie um die Menschen gehen, die am Flughafen arbeiten“, sagte er. „Das sind die Leute, die das Geld verdienen, das wir als Kreis ausgeben.“

Mehr Busse kosten über 600.000 Euro

Der für die Mobilität im Landkreis zuständige Dezernatsleiter Siegmund Trebschuh machte Barthel wenig Hoffnung, dass sich der Starttermin für die verlängerte Linie 720 noch ändern wird. In diesem Jahr habe man dafür keine finanziellen Mittel finden können, so Trebschuh. Fast 60.000 Euro kostet es, die Linie 600 noch in diesem Jahr zu verlängern. Das Geld dafür kommt aus dem ÖPNV-Produktkonto des Kreises. Vorzeitig auch noch in eine zweite Linie zu investieren, sei finanziell nicht drin. 2021 wird die Verlängerung der beiden Linien insgesamt über 600.000 Euro kosten. Außerdem muss ein zusätzlicher Gelenkbus gekauft werden. Ob sich die Nord-Gemeinden finanziell beteiligen, ist noch nicht entschieden.

Auch ausreichend Parkplätze an Bahnhöfen und Bushaltestellen sind ein Thema bei den Politikern. Quelle: Jutta Abromeit

Kreistagsmitglied Matthias Stefke ( BVB/Freie Wähler) hat einen ganz anderen Kritikpunkt. Er vermisst in dem Konzept Überlegungen zu Parkplätzen in Bus- und Bahnhofnähe. Trebschuh erklärte, das Problem sei dem Landkreis durchaus bewusst. „Es ist aber ganz klar eine Aufgabe der Gemeinden“, sagte er.

Von Victoria Barnack