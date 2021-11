FiZ in Blankenfelde organisiert Tausch- und Kontaktbörse

Blankenfelde-Mahlow

Eine ganz besondere Tauschbörse hat jetzt das DRK-Haus der Familie Blankenfelde (FiZ) gestartet: Hier werden keine Wertgegenstände weitergegeben, sondern kleine Gefallen. „Suche Unterstützung im Garten, biete Hilfe am PC und Handy an“, steht zum Beispiel auf einem der Zettel, den Koordinatorin Silvia Maaß an eine große Tafel gepinnt hat. Noch sind es erst eine Hand voll Gesuche und Angebote, aber schon bald sollen sich auf diese Weise viele Menschen aus Blankenfelde-Mahlow vernetzen.

Die Idee ist die Erweiterung eines Projekts, dass das FiZ vor dem Sommer gestartet hat. Nach dem langen Corona-Lockdown startete das Haus der Familie eine Kontaktbörse, durch die sich je zwei Menschen mit ähnlichen Interessen kennenlernen und gegenseitig unterstützen oder etwas zusammen unternehmen sollten. „Das ist etwas schleppend angelaufen“, sagt Maaß. Daraus entwickelt habe sich dennoch eine kleine Gruppe Senioren, die nun regelmäßig zusammen Karten spielt.

Kontaktbörse wird um Tauschbörse erweitert

Maaß dachte die Kontaktbörse aber kurze Zeit später weiter: Statt nur Zeit miteinander zu teilen, könnten die Blankenfelder doch auch ihre Talente teilen. Während der eine Fahrräder reparieren kann, kann die andere vielleicht Reißverschlüsse reparieren. Oder wer eine Mitfahrgelegenheit braucht, kann im Gegenzug vielleicht bei den Hausaufgaben helfen.

Suche PC-Unterstützung, biete Fahrradreparaturen: Bei der Tausch- und Kontaktbörse des FiZ sollen Menschen zueinander finden. Quelle: Lisa Neugebauer

Für Silvia Maaß hat die Tauschbörse vor allem mit dem Nachhaltigkeitsgedanken zu tun. „Ich würde mir sehr wünschen, dass sich viele Leute mit technischem Können melden“, sagt die Koordinatorin. Sie wolle so ein Stück weit gegen die Wegwerfmentalität vorgehen, denn vieles sei mit kleineren Reparaturen noch zu retten. „Es geht darum nicht um jeden Preis zu konsumieren, sondern stattdessen achtsam das zu nutzen, was wir haben und brauchen“, sagt Maaß.

Nachhaltigkeit steht im Vordergrund

Bei der Tauschbörse können daher nicht nur immaterielle Dinge, sondern auch Gegenstände getauscht werden, die man selbst nicht mehr nutzt. „Man muss sich nur darauf einlassen, dass man vielleicht nicht immer den direkten Gegenwert bekommt“, sagt Maaß. Aber im Sinne der Nachhaltigkeit hofft sie, dass da niemand so streng auf den Wert achtet.

Die Koordination der Tauschbörse hat Maaß selbst übernommen. Wer denkt, etwas anbieten zu können oder selbst Hilfe bei etwas sucht, kann sich bei ihr unter der Telefonnummer (03379) 207164 oder per E-Mail an FiZ@drk-flaeming-spreewald.de melden. Die Angebote und Gesuche notiert Maaß dann auf der Tauschwand, wo sich dann jeder ansehen kann, was für Hilfe andere anbieten beziehungsweise suchen.

Von Lisa Neugebauer