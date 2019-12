Am Montag gab es gleich zwei Einbrüche in Wohnhäuser in Blankenfelde-Mahlow. Im Ortsteil Waldblick hebelten Unbekannte eine Tür auf und stahlen dann Bargeld und Schmuck. In Blankenfelde schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere Tausend Euro.