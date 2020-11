Fluglärm: Viele BER-Anwohner noch ohne Schallschutz

Eichwalde/Schönefeld

Eigentlich wollten Hannelore und Heinz Bitter in ihrem Holzhaus in Eichwalde in Ruhe alt werden. In Ruhe, das geht seit dem 8. November nicht mehr. Seitdem donnert mehrmals am Tag ein Flugzeug neben ihrem Haus vorbei. Noch sind es wenige, aufgrund der Corona-Pandemie ist der Flughafen derzeit nur zu 20 Prozent ausgelastet. Aber das Haus von Heinz und Hannelore Bitter hat keinen Schallschutz – noch ist das Dach nicht gedämmt, noch sind die Fenster nicht ausgetauscht.

Der BER ist seit knapp zwei Wochen geöffnet, Tegel ist Geschichte. Langsam merken die umliegenden Bewohner was es heißt, so nah am Flughafen zu wohnen. Doch vielen geht es so wie den Bitters, sie haben noch keinen eingebauten Schallschutz. Aber woran liegt das?

Erst 30 Prozent der Antragsteller haben Schallschutz eingebaut

Anträge auf Schallschutz haben die meisten Anrainer bereits gestellt: 22.000 von 26.000 Anträge sind im Rahmen des Schallschutzprogramms bei der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg ( FBB) eingegangen. 13.000 Haushalte hätten, laut Angaben des Flughafens, alle nötigen Unterlagen zusammen, um Handwerker zu beauftragen Aber tatsächlich haben erst 4.000 Haushalte Schallschutzmaßnahmen umgesetzt, das sind gerademal 30 Prozent. Das hat verschiedene Gründe: Einige haben vielleicht nicht mehr daran geglaubt, dass der Flughafen jemals eröffnen wird, andere brauchten vielleicht erst das akustische Warnsignal, um zu merken, dass es jetzt ernst wird.

Aber es gibt auch viele Fälle, bei denen es an der Kommunikation zwischen Flughafen, Handwerkern und Kunden scheitert. Ein schallsicheres Fenster einbauen dauert einen Tag, aber bis es überhaupt so weit ist, kann schon mal ein Jahr ins Land ziehen. Olaf Damm aus Walterdorf kennt das. Seine Firma baut seit Jahren schallsicherere Fenster und Wände in die Häuser rund um den Flughafen. „Oftmals sind die Anspruchsermittlungen des Flughafens technisch nicht umsetzbar oder es wird mit veralteten Preisen gerechnet“, sagt Olaf Damm. Viele Firmen haben auf das Hin- und Her keine Lust, es rechnet sich nicht.

Zehn Briefe schrieb Heinz Bitter an den Flughafen

Und dann gibt es da noch ein paar ganz verzwickte Fälle, wie die von den Bitters. Das Ehepaar ist 1992 nach Eichwalde gezogen, da lagen die Pläne für den BER noch in der Schublade. Jetzt verstehen die Bitters kaum noch den Fernseher, sobald ein Flugzeug an ihrem Grundstück vorbeifliegt.

Das Haus des Paares ist fast komplett aus Holz, ein Leichtbauhaus. Es vor Fluglärm zu schützen gestaltet sich in vielerlei Hinsicht schwierig. Die Fenster sind direkt mit der Fassade verleimt und nicht so einfach auszutauschen. Und das Dach kann auch nicht so leicht gedämmt werden. Schuld sind über 100 Quadratmeter Echtholzpaneele, mit denen Heinz Bitter die gesamten Dachbodenwände ausgekleidet hat. Die müssten alle entfernt und wieder anmontiert werden, das wird teuer.

Mit dem Maßnahmenkatalog, den der Flughafen ihm vorschlug, war der 90-Jährige Ingenieur nicht einverstanden. Die Kosten, die veranschlagt wurden, schienen ihm nicht realistisch. Und dann ist da noch das Schlafzimmer. Seine 85-jährige Frau ist schwerbehindert und verbringt hier viel Zeit. Deshalb wünschen sich die Bitters umfassenden Schutz für das Schlafzimmer, aber der Flughafen kann das Schlafzimmer nicht als Wohnraum anerkennen und verweist auf das Nachtflugverbot. In den letzten zwei Jahren hat Heinz Bitter zehn Briefe an den Flughafen geschrieben. Er hat viele Kaufbelege angefügt, Grundrisse des Hauses markiert, eigene Rechnungen aufgestellt.

280 Millionen Entschädigungen hat der Flughafen bereits ausgezahlt

Bei der Beantragung von Schallschutz gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder werden die Schallschutzmaßnahmen im Rahmen der Höchstkostregelung umgesetzt werden, das heißt der Flughafen ermittelt vorzunehmende Maßnahmen und diese werden dann nach dem Umbau erstattet. Wenn die Schallschutzkosten 30 Prozent des Wertes von Grundstück und Haus überschreiten, hat der Betreffende einen Anspruch auf eine Entschädigung in Höhe dieser 30 Prozent. Bisher haben rund 7.000 Haushalte eine solche Entschädigung ausgezahlt bekommen.

Die Entschädigung wird zweckungebunden ausgezahlt, was die Empfänger damit machen ist ihre Sache. Aber genau das macht Kai Johannsen vom Immissionsschutz des BER Bauchschmerzen. „Wir wissen von einigen Fällen, in denen Berechtigte das an sie ausgezahlte Geld nicht in den Schallschutz investiert haben. Es geht schließlich darum, die Menschen vor Lärm zu schützen, damit sie keine gesundheitlichen Nachteile haben und nicht darum, einfach nur eine Menge Geld auszuschütten“, sagt er. Fast 280 Millionen Euro solcher Entschädigungen wurden bereits an Eigentümer ausgezahlt.

Heinz Bitter hätte auch lieber so eine Entschädigung. Dann könnte er die Schallschutzmaßnahmen so einbauen lassen, dass seine Frau und er davon nicht so beeinträchtigt werden. Die gegenwärtigen Vorschläge des Flughafens kämen einer Kernsanierung gleich, sagt Heinz Bitter. Er findet das Entgegenkommen des Flughafens für „menschenunwürdig.“ Er befürchtet, dass die beiden mehrer Monate ausziehen müssten. „Das können wir nicht ertragen“, sagt er. Aber auch der jetzige Zustand des Hauses ist keine Lösung. Noch fliegen kaum Flugzeuge, aber das wird sich bald ändern. „Wir leben hier in der Schwebe.“

Bürgerinitiative: Urteile des Oberverwaltungsgerichts werden restriktiv ausgelegt

Alexander Fröhlich von der Bürgerinitiative Mahlower Schriftstellerviertel (BIMS) sieht darin Kalkül. Beim Lärmschutz fahre der Flughafen die „Betonmischerstrategie“. Betroffen sollen ihre Ansprüche abgeben. Er höre von vielen Konflikten, in denen immer mehr Nachweise gefordert werden und es schier endlose Diskussionen darüber gibt, welches Zimmer als Wohnraum gilt und welches nicht. „Die Urteiles des Oberverwaltungsgerichts werden sehr restriktiv ausgelegt. Somit treten viele momentan auf der Stelle“, sagt Alexander Fröhlich.

Der Fall der Bitters ist dem Flughafen bekannt. „Bei den Echtholzpaneelen haben wir ursprünglich falsch kalkuliert“, sagt Ralf Wagner, der Leiter des Schallschutzprogramms des BER. Aber bei der Schutzwürdigkeit des Schlafzimmers könne er den Bitters nicht entgegenkommen. Da sei er an die Planfeststellung und die Urteile des Oberverwaltungsgerichts gebunden, die festlegen, welche Räume welchen Schallschutz bekommen und welche nicht. Er würde sich das Haus wegen einer noch offenen Frage gerne vor Ort anschauen, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Aber das sei gerade nicht möglich, wie Heinz Bitter in seinem Brief geschrieben habe, aufgrund der aktuellen Corona-Lage möchte er sich und seine Frau schützen. „Dafür habe ich natürlich volles Verständnis für“, sagt Ralf Wagner. Er hofft, dass der Fall nach der Lockerung der Pandemie-Auflagen gelöst werden kann.

Noch ist der Fluglärm nicht annähernd mit den Prognosen der Planfeststellung BER zu vergleichen. „Wenn der BER mit voller Last von einem Tag auf den anderen an den Start gegangen wäre, dann hätten sich vermutlich viele Anwohner ad hoc beschwert“, vermutet Kai Johannsen. Der große Aufschrei ist ausgeblieben. Aber bald wird es laut. Und dann brauchen Menschen, wie die Bitters, ein ruhiges Dach über dem Kopf.

