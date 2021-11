Schönefeld

Der Geschäftsführer Personal der Flughafen Berlin-Brandenburg (FBB) GmbH, Michael Halberstadt, hält eine Neubewertung der Schallschutzmaßnahmen für die An- und Abflugschneisen des Flughafens BER zum gegenwärtigen Zeitpunkt für nicht sinnvoll. Dies sagte er am Donnerstag den Mitgliedern des Verkehrsausschusses im Landtag und bestätigte damit die Aussagen der Landesregierung in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linken aus dem Oktober. Eine Ausweitung der Schallschutzmaßnahmen hält er derzeit auch nicht für nötig.

Halberstadt: Schutzzonen würden jetzt kleiner

„Beim gegenwärtigen Flugverkehr würden die Schutzzonen nicht größer, sondern kleiner werden“, so Halberstadt. Im laufenden Jahr habe man in Berlin allenfalls 30 Prozent des Flugverkehrs aus dem Jahr 2019 erreicht. Das betreffe sowohl die Fluggastzahlen als auch die Zahlen der tatsächlichen Flugbewegungen. Dies werde sich voraussichtlich auch im kommenden Jahr nicht viel ändern. Die FBB rechne dann immer noch mit ungefähr bloß der Hälfte des Flugbetriebs von 2019. Die dadurch wahrgenommene Lärmbelästigung wäre natürlich dann viel geringer als bei regulärem Betrieb und würde sich nachteilig auf die Schutzzonen auswirken.

30 Messstellen für den Fluglärm am BER

Halberstadt wehrte sich gegen Kritik einzelner Abgeordneter, die FBB wolle nach den veränderten Flugrouten weitere Lärmschutzmaßnahmen vermeiden und ignoriere Beschwerden von Anwohnern. Die FBB verfüge über 30 feste und zwei mobile Messstellen, die in den maßgeblichen Start- und Landerouten liegen würden. Deren Messungen hätten ergeben, dass der Dauerlärmpegel derzeit keine zusätzlichen Lärmschutzmaßnahmen rechtfertigten. Dieser Dauerlärmpegel sei entscheidend und nicht etwa von Anwohnern gemessene einzelne Höchststände.

Laut Halberstadt wurde durch die Urteile des Oberverwaltungsgerichts das Lärmschutzkonzept der FBB bestätigt. Die Belastungen seien völlig klar und auf sie würde vor Ort entsprechend auch reagiert.

Insgesamt muss die FBB für den Lärmschutz ein Gesamtbudget von 730 Millionen Euro vorhalten. Davon seien bereits 423 Millionen Euro in konkrete Schallschutzmaßnahmen der Anwohner geflossen. Vom Flughafen BER werde damit mehr in den Schallschutz investiert als von den Flughäfen Frankfurt am Main, Hamburg und München zusammen.

Von Rüdiger Braun