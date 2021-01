Blankenfelde-Mahlow

Das Konzept für den Straßenausbau im Ortsteil Waldblick von Blankenfeld-Mahlow steht seit langem. Zu klären blieb laut Verwaltung noch, wie und wohin das Regenwasser ablaufen soll. Seit November vergangenen Jahres scheint auch das geklärt. Umfangreiche Ausbaustufen sollen das Regenwasser letztlich kanalisieren und abtransportieren.

Trotz der jahreszeitlich bedingt größeren Niederschlagsmenge sind die Entwässerungsgräben in Waldblick komplett trocken. Quelle: Udo Böhlefeld

Einen Haken hat das Konzept: Die Gesamtkosten für die Maßnahmen kommen auf mehr als 13 Millionen Euro. Und diese sind zu rund Zweidritteln von den Anliegern zu zahlen. Auf Grundstückseigentümer in Waldblick käme damit eine Beteiligung an den Gesamtkosten von rund 25 Euro pro Quadratmeter Grundstück zu, 25.000 Euro bei einem Grundstück von 1000 Quadratmetern.

Die Initiative Waldblick vermutet Kalkül hinter den Entwässerungsplänen. Denn genau diese Entwässerungspläne würden nun dazu führen, dass so gut wie jede Straße in Waldblick „neu gebaut werden muss“. Selbst bereits gepflasterte Straßen wie die Arcostraße, die Keplerstraße oder die Hubertusstraße sind Teil der „Neubau-Planung“. Die Begründung lautet: In weiten Teilen Waldblicks gibt es keine ausreichende Niederschlagsentwässerung. Gleichzeitig hätten „Starkregenereignisse“ zugenommen, die von der vorhandenen Entwässerung nicht bewältigt werden können.

Entwässerungsgräben liegen trocken

Peter Abend von der Initiative Waldblick kann sich über diese Begründungen nur wundern. Er hat Statistiken der Niederschlagsmengen der letzten 20 Jahre vor sich liegen. Darin gibt es tatsächlich mal die ein oder andere Spitze. „Tatsache ist aber“, so sagt er, „die Niederschlagsmenge ist im Lauf der Jahre Stück für Stück zurückgegangen – kontinuierlich. Wir müssen eigentlich zusehen, jeden Tropfen Regenwasser hier zu behalten.“ Dabei kann man sich vom Ergebnis des Rückgangs in der Umgebung überall überzeugen. Trotz der Jahreszeit, die aktuell mehr Niederschläge als etwa ein Sommermonat mit sich bringen müsste, liegen die Entwässerungsgräben am Rande des Ortsteils Waldblick trocken da.

Den bisherigen Plänen der Verwaltung zufolge soll mit dem Straßenbau in diesem Jahr begonnen werden. Bis zur Fertigstellung der Ausbaustufe sechs ist eine Dauer von rund sechs Jahren geplant. Ein aufwendiges Rohrsystem zum Lüttkesee und in den Malbusen (Regenwasserbecken) soll dabei das Regenwasser in den Mahlower Seegraben pumpen. Von dort wird das Niederschlagswasser über diverse Gräben, Nuthe, Havel und Elbe in Richtung Nordsee abtransportiert. Das ist der andere Grund, warum sich Abend und die Initiative Waldblick gegen die Pläne der Verwaltung stellen.

Niederschlagswasser versickert

Zum einen bestätigt ein durch die Gemeinde in Auftrag gegebenes Gutachten durch das Prüfinstitut für Baustoffe (PEBA) aus dem Jahr 2015 zwar stellenweise nur eine schwache Durchlässigkeit des Bodens für das Niederschlagswasser. Zum anderen aber heißt es auch: „An ca. 6 von 45 Ansatzpunkten wurden im relevanten Tiefenbereich keine durchlässigen Schichten erkundet.“ Soll heißen: Bei insgesamt 45 Probebohrungen wurden an lediglich sechs Punkten keine wasserdurchlässigen Schichten in einer Tiefe von bis zu 2 Meter gefunden. Aber, so befindet das Gutachten weiter, sei bei der Versickerungsfähigkeit zu beachten, „dass es sich bei den Anliegerstraßen um relativ schmale Straßen handelt und derzeit das anfallende Niederschlagswasser auch in den Seitenbereichen versickert.“

Die Initiative Waldblick dringt darauf, das Regenwasser dort zu behalten, wo es herunter kommt: in Waldblick eben. In den diversen Gräben, im Lüttkesee und anderen Regenwasserbecken ist trotz der Niederschläge in der vergangenen Woche immer noch reichlich Platz. Kein einziges der Regenbecken ist aktuell auch nur ansatzweise voll. „Eine maßvolle und ökologisch verträgliche Sanierung, dagegen hat hier niemand etwas“, sagt Peter Abend. Aber Millionen zu investieren um das wenige Wasser, dass die Niederschläge mit sich bringen, auch noch abzutransportieren, sei unsinnig. „Wir müssen jeden Tropfen Wasser hier behalten“, fügt er hinzu und berichtet über Kiefern, die in Regensammelbecken aufwachsen. „Wie sagt der Volksmund? Kiefern mögen keine nassen Füße“, gibt Peter Abend die Antwort gleich mit.

