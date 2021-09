Gemeindebibliothek Blankenfelde-Mahlow ist eröffnet

Blankenfelde-Mahlow

„Ich möchte hier leben, das ist ein Bücherparadies“ – über diesen Satz freute sich Heike Richter in den vergangenen Tagen wohl am meisten. „Endlich“, so die Leiterin, darf sie die neue Gemeindebibliothek in Blankenfelde-Mahlow für ihre Leserinnen und Leser öffnen. Noch vor der offiziellen Eröffnungsfeier am Dienstagnachmittag durften sich am Montag mehrere Kinder im Rahmen der Siegerehrung der Lesesommer-Aktion in der neuen Einrichtung umsehen. Ein Mädchen war dabei so hingerissen, dass es schon Einzugspläne schmiedete.

Tatsächlich sei die neue Bibliothek „beispielgebend für das ganze Land“, sagt Cornelia Stabrodt, die Vorsitzende des Brandenburger Bibliotheksverbands. „Die Technik, die Ausstattung, die Zugänglichkeit, die Niederschwelligkeit – für die Größe des Orts kenne ich nichts Vergleichbares.“ Die ganze Bibliothek sei so konzipiert, dass sie geradezu dazu einlade, sich ein Buch zu schnappen und dort zu lesen. Genau das war auch das Ziel von Leiterin Heike Richter, die seit Anfang an bei den Planungen dabei war. Sie habe hier viel einfließen lassen, was sie in anderen Bibliotheken gesehen habe, sagt sie. „Um eine moderne und gemütliche Atmosphäre zu schaffen, habe ich mich lange damit beschäftigt und mit vielen Kollegen ausgetauscht“. Es sei aber ein gemeinsames Projekt von ganz vielen Mitstreitern, betont Richter.

Hell, modern, einladend: die neue Gemeindebibliothek in Blankenfelde-Mahlow. Quelle: Lisa Neugebauer

Gemeindebibliothek kostete 3 Millionen Euro

Entstanden ist die 800 Quadratmeter große Gemeindebibliothek samt Veranstaltungsraum in den letzten eineinhalb Jahren für rund 3 Millionen Euro im ehemaligen Supermarktgebäude in der Luisenstraße. Hier kommen nun alle drei vorherigen Zweigstellen aus Dahlewitz, Mahlow und Blankenfelde unter, 30.000 Medien stehen zum Ausleihen bereit. Ausgestattet ist die Gemeindebibliothek mit der neusten Technik – darunter höhenverstellbare Tische, einem Rückgabeautomat, der von außen bedienbar ist, und einem weiteren, bei dem Besucher ihr Buch lediglich in ein erst unscheinbares Regal stellen müssen, um die geliehenen Medien zurückzugeben. Zudem gibt es Arbeitsplätze, W-Lan und eine Ecke mit Spielekonsolen. Im Außenbereich entsteht in den kommenden Monaten noch ein Lesegarten.

Rutsche, Kaffeemaschine, modernste Ausleihtechnik: In der neuen Gemeindebibliothek herrscht größter Komfort. Quelle: Lisa Neugebauer

Besonders wichtig war der Bibliotheksleiterin auch die Barrierefreiheit, die unter anderem mit einer Rampe für Rollstuhlfahrer gegeben ist. Außerdem sieht sie die neue Einrichtung als „Wohnzimmer der Gemeinde“ an: Gemütliche Sitzecken, große Fenster und stimmungsvolles Licht laden zum Verweilen ein. Dazu passt auch das Konzept der „Open Library“: Jeder soll das Gebäude jederzeit mit seiner Karte betreten und sich Bücher leihen können. Unter anderem in Skandinavien ist das Konzept schon weit verbreitet, in Brandenburg ist Blankenfelde-Mahlow damit Pionier. Im Moment ist das zwar wegen Corona nicht möglich, da jeder Gast registriert werden muss, doch wenn die Pandemie vorbei ist, will die Leiterin das auch umsetzen.

Eröffnung der Bibliothek musste verschoben werden

Wegen Engpässen bei den Baufirmen hatte sich die Eröffnung der Bibliothek um einige Wochen verschoben, sodass sich Bürgerinnen und Bürgern mehr als zweieinhalb Monate gar keine Bücher ausleihen konnten. Viele Bibliotheksgänger hatten die Eröffnung daher kaum abwarten können. „Einer unserer Stammkunden ist sogar über den Bauzaun geklettert, an den Baggern vorbei gelaufen, um zu uns zu kommen – mit Anfang 70“, erzählt Richter. „Die Baggerfahrer und wir waren sprachlos.“ Täglich hätten die neun Bibliotheksmitarbeiter zudem Mails und Anrufe bekommen. „Wir freuen uns ja, dass die Leute kommen wollen.“

Und genau das können Bürgerinnen und Bürger ab sofort tun. Die Gemeindebibliothek in der Luisenstraße 4 in Blankenfelde-Mahlow hat in dieser Woche Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 9 bis 18 Uhr, Samstag von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Ab kommender Woche geht dann auch die neue Homepage online, wo sich Besucherinnen und Besucher informieren können.

Von Lisa Neugebauer