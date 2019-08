Blankenfelde

„Wir sagen Ja zur Weltoffenheit, Meinungsfreiheit, Bürgerlichkeit und Mitmenschlichkeit. Wir sagen Nein zu Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus und Homophobie“. Das steht auf einem 3,50 mal 2,50 Meter Banner, dass zwischen Bäumen neben der Kirche in Blankenfelde gespannt wurde und auch vor der Kirche in Jühnsdorf. Darüber prangt der Spruch: „Selig sind, die Frieden stiften!“ Aufgehängt wurden beide von Kirchen-Gemeindemitgliedern.

Die Banner sind der Anfang einer Aktion der beiden Evangelischen Kirchengemeinden Blankenfelde und Jühnsdorf gegen Rechtsextremismus. Mit-Initiator Stefan Marx: „In einem ersten Schritt werden vor den Kirchen in Blankenfelde und Jühnsdorf Banner mit entsprechenden Botschaften entrollt. Daraus soll eine Mitmach-Aktion werden.“

Auf der Homepage der Aktion sollen dann Portraits von Männern und Frauen verschiedenen Alters und verschiedener Berufe gezeigt werden, die über Partei- und Konfessionsgrenzen hinweg mit einem selbst gewählten Bibelzitat oder einem eigenen Statement Gesicht zeigen für Weltoffenheit, Meinungsfreiheit, Bürgerlichkeit und Mitmenschlichkeit und gegen Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus und Homophobie.

Es ist an der Zeit Gesicht zu zeigen

„Wir zeigen Gesicht“, sagt Stefan Marx, der vor einem Jahr nach Blankenfelde-Mahlow gezogen ist. Der Historiker, der eigentlich aus dem Rheinland kommt und in Berlin für die Konrad-Adenauer-Stiftung im Bereich Wissenschaftliche Dienste/Archiv für Christlich-Demokratische Politik arbeitet, engagiert sich seitdem in der Gemeinde: „Die Idee entstand aus verschiedenen Gesprächen. Das hat sich sozusagen entwickelt“, erzählt er. „Aus vielen Gesprächen mit unserer Gemeindepädagogin, unserem Pfarrer und unserer Vikarin und wäre ohne die uneingeschränkte Unterstützung des Gemeindekirchenrates nicht möglich gewesen.“ Das Banner hat Stefan Marx Tochter Alexandra entworfen.

In der gemeinsamen Presseerklärung zu der Aktion heißt es weiter: „Als Christinnen und Christen stehen wir mitten in dieser Welt, für die wir Mitverantwortung tragen. Wir sollen Salz der Erde und Licht der Welt sein (Matthäus 5, 13-16). Dieser Auftrag gilt auch und gerade in einer Zeit, in der unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung durch rechtsextremistische Gewalttaten wie den Mordanschlag auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und rassistisch motivierte Tasten wie die von Wächtersbach herausgefordert ist.“ Und weiter heißt es da: „Als Kirche machen wir keine Parteipolitik, mischen uns aber ein und ergreifen Partei für die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland. Es ist in der Tat an der Zeit, Gesicht zu zeigen für Gottes Sache, für sein Wort und uns Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit kehrt.“

Von Marlene Schmidt