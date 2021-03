Teltow-Fläming

Es geht wieder weiter für die Golfplätze in Teltow-Fläming: Ab voraussichtlich Montag dürfen die Betreiber wohl wieder mehr als zwei Golfer gleichzeitig auf ihre Anlagen lassen.

Das geht aus einem Entwurf der neuen Corona-Verordnung hervor, der der MAZ vorliegt. Demnach dürften auf „weitläufigen Außensportanlagen“ wie etwa Golf-, Reit – oder Modellflugsportplätzen nun auch mehrere Personengruppen Sport ausüben – sofern gewährleistet ist, dass dieser Gruppe mindestens 800 Quadratmeter alleine zur Verfügung stehen.

Mehr als zwei Golfer auf Anlage

„Das ist für uns völlig ausreichend“, sagt Max Fränkle, der Clubpräsident der 130 Hektar großen Golfanlage in Gross Kienitz. Wie die MAZ bereits berichtete, hatte der Landkreis Teltow-Fläming die Corona-Verordnung jedoch bisher so ausgelegt, dass auch Golfclubs als „einzelne“ Sportanlage zu werten seien – und sich somit nur zwei Sportler darauf aufhalten dürfen. Wird die neue Passage der Corona-Verordnung nun vom Brandenburger Kabinett beschlossen, könnten die Golfclubs nun wieder mehr Sportler empfangen – sofern sie die darin enthaltenen Regeln einhalten.

Lesen Sie auch: Wie geht es für die Golfclubs in Teltow-Fläming nun weiter?

„Dann ist diese völlig sinnlose Schließung hinfällig“, sagt Fränkle. Der Golfclubpräsident geht sogar noch einen Schritt weiter: Bereits am Samstag soll die Golfanlage Gross Kienitz wieder öffnen, wie Fränkle am Freitag der MAZ mitteilte. Rückendeckung hat er dabei vom Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg erhalten. Dort hatte Fränkle vor wenigen Tagen ein Normenkontrollverfahren angestoßen. Laut einer Pressemitteilung wies das OVG den Eilantrag zwar aus formalen Gründen zurück, allerdings bescheinigt das Gericht dem Kreis auch, dass ein derart enges Verständnis der Ausnahmen zur Corona-Verordnung nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen entspreche.

So oder so: Der Golfclub Gross Kienitz zumindest wird in den kommenden Tagen wieder mehr Golfer als bisher zulassen.

Von Johanna Apel