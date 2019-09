Mewa Textil-Service bewirbt sich um Wirtschaftspreis

Groß Kienitz

Es ist ständig Bewegung in der großen Mewa-Halle in Groß Kienitz. Nicht verwunderlich, wenn man weiß, dass hier die Arbeitskleidung von 55.000 Personen (im Fachjargon: Trägern) sortiert, gewaschen, getrocknet und repariert wird. An Laufschienen in mehreren Ebenen bewegen sich Latzhosen oder T-Shirts mit verschiedenen Firmenlogos von einem Arbeitsplatz zum nächsten.

Unternehmen existiert seit mehr als 100 Jahren

Seit mehr als 100 Jahren ist die Mewa-Gruppe als Familienunternehmen in der Fertigung und dem Verleih von Putztüchern und Berufskleidung tätig. Heute ist Mewa bundesweit mit zehn selbstständig arbeitenden Gesellschaften am Markt, darunter die Mewa Textil-Service AG & Co. Groß Kienitz OHG, berichten die beiden Geschäftsführer Dirk Schmidt und Carsten Baumgarten. Sie haben Verantwortung für 158 Mitarbeiter, darunter zwölf Auszubildende. In sieben Berufen bildet Mewa in Groß Kienitz aus, fünf Lehrlinge haben gerade erst begonnen. Auch sechs Schwerbehinderte sind im Unternehmen beschäftigt.

Wirtschaftspreis-Jury besucht Unternehmen Die Jury des Wettbewerbs zum „Preis der Wirtschaft Teltow-Fläming“ hat mit den Unternehmensbesuchen bei den Bewerbern aus den beiden Kategorien „Industrie und Gewerbe“ und „Handwerk“ begonnen. Insgesamt sind 84 Unternehmen sind nominiert worden, davon haben 22 ihre Bewerbungsunterlagen eingereicht. Die Preisverleihung findet im Rahmen der Wirtschaftswoche Teltow-Fläming am 8. November in den Räumen der Präsenzstelle der Hochschulen im Gewerbehof Luckenwalde statt. Der Preis wird in zwei Kategorien vergeben: Industrie und Gewerbe sowie Handwerk Bewertet werden besondere unternehmerische Leistungen wie etwa exzellente Unternehmensentwicklung, Schaffung von Arbeits oder Ausbildungsplätzen, Vorstellung eines innovativen Produktes oder Verfahrens, Familienfreundlichkeit oder soziales Engagement

Rund 5.400 Kunden, vom Konzern bis zum Kleinunternehmer, von der Kfz-Werkstatt über Druckereien bis zur Gastronomie und dem Gesundheitswesen vertrauen auf die Miettextilien des Unternenmes. Das Einzugsgebiet hat eine Nord-Süd-Ausdehnung von rund 300 Kilometern, in Ost-West-Richtung sind es 200 Kilometer. Dementsprechend ist eine präzise Logistik erforderlich. Etwa 100 Tonnen Kleidung pro Monat werden gereinigt, ein Großteil davon wird mit eigenen Fahrzeugen vom Kunden abgeholt und wieder angeliefert. Die Fahrer der 21 Transporter und Lkw sind zugleich Kontaktperson für die Kunden.

Die Nähpunkte werden in der Vorkontrolle markiert Quelle: Gerald Bornschein

Stolz ist man bei Mewa auf den hohen Automatisierungsgrad, bei knapp 10.000 unterschiedlichen Teilen pro Tag ein Muss. Jedes Kleidungsstück besitzt einen Barcode zur individuellen Zuordnung, die darauf befindlichen Daten werden nach dem Waschen auf einen im Kleiderbügel befindlichen Chip übertragen, so dass der Standort und Bearbeitungszustand im System jederzeit abgerufen werden kann. „Jedes Teil wird auf Reparaturbedürftigkeit geprüft“, erläutert Dirk Schmidt. Die Schadstellen werden für die Näherinnen per Touchscreen markiert. Neuestes Angebot ist eine App, mit der der Kunde bereits selbst den Reparaturwunsch eingeben kann.

Für jeden Kunden werden drei identische Sätze an Kleidung vorgehalten. Vier Tage Durchlaufzeit sind für ein Kleidungsstück vorgesehen, und jeder Träger erhält danach genau sein Exemplar zurück.

Tücher werden in Jena gereinigt

Anders ist es bei den Putztüchern, der eigentlichen „Wiege von Mewa“, denn mit der Tücher-Regenerierung wurde bereits 1908 begonnen. Dort gibt es einen Pool von Tüchern mit verschiedener Qualitäten und Eigenschaften, die nicht fest einem Kunden zugeordnet sind. In ihn kehren die gereinigten Tücher zurück, für die Kunden werden die Lieferungen daraus zusammengestellt. Bis zu vier Jahren kann ein Tuch wiederverwendet werden. In der Regel sind 95 Prozent des Bestandes (insgesamt gibt es 1,5 Millionen Tücher) vor Ort beim Kunden.

Der kaufmännische Geschäftsführer Carsten Baumgarten erklärt das Konzept der Sicherheitscontainer Quelle: Gerald Bornschein

Die Reinigung der Tücher erfolgt am Mewa-Standort in Jena, da dafür spezielle Anforderungen an die Wiederaufbereitung des Wassers gestellt werden. Der Transport erfolgt in farblich codierten Sicherheitscontainern aus Kunststoff, die luftdicht und brandsicher sind. Doch auch in Groß Kienitz gibt es eine Frischwasseraufbereitung, die Versorgung erfolgt über einen autarken Brunnen. Das Unternehmen ist nicht nur im Qualitäts-, Umwelt- und Energiemanagement zertifiziert, sondern trägt auch das strenge WfK-Siegel für Textilhygiene.

Farbcodierte Sicherheitscontainer für den Putztuch-Transport Quelle: Gerald Bornschein

Und es gibt Wachstumsperspektiven: Mit einem Erweiterungsgrundstück und der Einführung einer zweiten Schicht kann in Zukunft die Kapazität ausgebaut werden. Dabei kümmert sich Mewa auch um seine Mitarbeiter in Groß Kienitz. Die Firma zahlt nicht nur nach Tarif, für die Mitarbeiter wird zudemn kostenlos Wasser und von Ostern bis Oktober Obst bereitgestellt. Die örtliche Feuerwehr wird gefördert, für die Schulen der Region werden Praktika angeboten und die Bewerbungstrainings unterstützt.

Von Gerald Bornschein