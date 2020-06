Groß Kienitz

Unbekannte schlugen in der Nacht zu Dienstag die hintere rechte Seitenscheibe eines Bmw ein. Zu dem Zeitpunkt stand das Auto in der Eintrachtstraße in Groß Kienitz. Aus dem Fahrzeug wurde das Lenkrad ausgebaut und entwendet. Es entstand ein Diebstahlsschaden von ungefähr 2000 Euro. Die Spuren der Täter wurden von der Polizei gesichert.

Von MAZonline