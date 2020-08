Großbeeren

Die Gemeinde Großbeeren will für die 750-Jahr-Feier insgesamt 110.00 Euro ausgeben – 60.000 Euro werden bereits in diesem Jahr eingeplant. Darauf haben sich die Vertreter im Hauptausschuss geeinigt, kommende Woche wird die entsprechende Beschlussvorlage allen Gemeindevertretern vorgelegt.

Insgesamt werde das Fest noch einiges mehr kosten, sagte der Vorsitzende des Kulturausschusses, Martin Wonneberger ( CDU) am Donnerstag. Etwa 10.000 Euro hat das Veranstaltungsteam bereits an Spenden erhalten und hofft, dass noch weitere bis zum Beginn des Festes zusammenkommen. „Wir versuchen auch, Sachspenden im größeren Umfang zu generieren“, sagt Wonneberger. „Wir wissen, dass es viel Geld ist, aber wir wollen eine würdevolle 750-Jahr-Feier.“ Da dieses Jahr alles wegfalle, wolle man 2021 „richtig klotzen“, sagt der Vorsitzende.

Lichtinstallationen sollen Bürger auf die Straßen bringen

Geplant ist, dass es das ganze Jahr über Veranstaltungen gibt. Bereits im Januar 2121 soll es die erste Aktion geben: Ein Fackelzug vom Netto-Supermarkt bis zum alten Gutshof, wo eine Ansprache vom Bürgermeister angedacht ist. Am Gedenkturm soll anschließend ein Turmsingen stattfinden, begleitet von Turmbläsern und dem gemischten Chor der Gemeinde.

Im März sollen Lichtinstallationen die Großbeerener auf die Straßen locken. Es sei geplant, die Sehenswürdigkeiten der Gemeinde mit Farben oder Motiven anzustrahlen, sagt Rathaussprecherin Angelika Laag, die für die Verwaltung im Veranstaltungsbeirat sitzt. „Das soll möglichst alle Leute nach draußen bringen“, sagt sie. Zusätzlich gebe es Ideen, in diesem Zuge auch historische Wanderungen oder eine Kneipennacht zu organisieren.

In den darauf folgenden Monaten plant der Veranstaltungsbeirat rund um Peter Rottenbiller unter anderem einen 7,5 Kilometer langen Jubiläumslauf, einen „Grünen Monat“ mit Pflanzaktion und einen Tag der offenen Haustür, an dem die Höfe und Grundstücke entlang der Berliner und der Genshagener Straße Besuchern einen Einblick gewähren.

Festwoche findet vom 29. Mai bis 6. Juni statt

Höhepunkt des Jubiläums soll eine Festwoche vom 29. Mai bis 6. Juni sein. Für diese Woche seien die Ideen schon recht konkret, sagt Laag. Am Samstag, 29. Mai, plant der Beirat ein Musikfestival, am Montag, 31. Mai, soll es ein Open-Air-Kino geben. Der Dienstag, 1. Juni, soll nicht nur im Kalender Kindertag sein, sondern auch in Großbeeren: Eine Bühne mit Kinderprogramm ist angedacht und viele Aktionen drumherum.

Mit Hilfe des Kunstvereins soll der Mittwoch, 2. Juni, sich der Kultur widmen. Geplant wird ein Malwettbewerb, dessen Preisverleihung auf dem Fest stattfinden soll. Weiter geht es mit einem Tag des Sports mit Aktionen auf den Sportplätzen der Vereine – hier würden gerade die Gespräche laufen, sagt Laag. Ein Festumzug, ein Gemeindefest und ein Freiluftgottesdienst sollen am Wochenende die Festwoche abschließen.

„Man lernt Stück für Stück hinzu“

Rathaussprecherin Laag hofft, dass alle Aktionen nächstes Jahr auch wirklich stattfinden können. „Nach meiner Einschätzung ist aber fast jede Veranstaltung auch unter den Corona-Regeln umsetzbar“, sagt sie. Man sei ohnehin in einem „Lernprozess“, wo erst herausgefunden werde, welche Maßnahmen wirklich nötig sind und wie diese sich am besten umsetzen lassen. Laag schaue uns auch andere Veranstaltungen ganz genau an, um zu sehen, was die anderen für „gute Ideen“ haben. „Man lernt Stück für Stück hinzu.“

Verschönerung der Dorfaue als Geschenk

Großbeerens Bürgermeister Tobias Borstel regte im Hauptausschuss vergangene Woche zudem an, im Zuge des Stadtjubiläums auch über etwas Nachhaltiges nachzudenken. „Ich möchte, dass wir etwas Bleibendes haben – eventuell etwas, was die Dorfaue aufwertet“, sagte er in der Sitzung. Er könne sich vorstellen, die Verschönerung des Ortskerns 2021 voranzutreiben. Seine erste Idee ist, die Grünfläche an der Dorfaue, „die nach Regen oft zu Schlammwiese wird“, aufzuwerten und zum Beispiel ein Wasserspiel, einen gepflasterten Boden und Sitzgelegenheiten anzulegen. „Wir würden uns damit selbst beschenken“, sagte Borstel.

Von Lisa Neugebauer