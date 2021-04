Großbeeren: Tulpen aus Pflanzaktion zum Gemeindejubiläum blühen

Großbeeren

Wer in Großbeeren auf oder an der Berliner Straße unterwegs ist, kann sich derzeit alle paar Meter an den bunten Tulpen und Narzissen erfreuen, die dort auf dem Grünstreifen zwischen Straße und Fußweg wachsen. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 750-jährigen Jubiläum der Gemeinde waren die Einwohner im Herbst aufgerufen, vor ihren Häusern Blumenzwiebeln zu pflanzen, die sie vorher per „Blumenpost“ in die Briefkästen bekommen hatten.

Frühling in Großbeeren: Tulpen von Pflanzaktion blühen. Quelle: Lisa Neugebauer

750 aus Blumen entsteht

Wie jetzt gut zu sehen ist, haben sich viele an der Aktion beteiligt. Auch Rathausmitarbeiter waren dabei – vor dem Verwaltungsgebäude ist die Blumenpracht daher im Moment besonders üppig.

Außerdem ist dort auf dem Rasen aufgewühlte Erde zu sehen – wer genau hinschaut, erkennt die Form „750“. Hier entsteht ein Beet in Form der Zahl des Jubiläums.

Von Lisa Neugebauer