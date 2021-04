Dahlewitz

Die Gemeindevertretung hat Ende März beschlossen, den Entwurf des Bebauungsplanes DA 23, Gutshof Dahlewitz öffentlich auszulegen. Der Entwurf des Bebauungsplans mit Begründung und weiteren Anlagen liegt in der Zeit vom 3. Mai bis zum 4. Juni 2021 im Gemeindeplanungsamt, Ibsenstraße 71, 15831 Blankenfelde-Mahlow während der Dienstzeiten aus.

Jeder Einwohner von Blankenfelde-Mahlow ist berechtigt, während der Auslegungsfrist Anregungen, Bedenken und Stellungnahmen zum Bebauungsplanentwurf Gutshof Dahlewitz im Planungsamt der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow schriftlich oder zur Niederschrift vorzubringen.

Wohnen wie auf dem Rittergut

Ziel der Gemeinde ist das notwendige Planungsrecht für die Sanierung und Wiederherstellung des stark zerstörten und leerstehenden Vierseitenhofes in Dahlewitz zu schaffen. Unter dem Motto „Wohnen wie auf einem Rittergut“ plant der Investor, die Berner Group aus Berlin, die noch vorhandenen Gebäude möglichst denkmalgerecht zu sanieren und wieder aufzubauen. Zum anderen soll der Gutshof durch die behutsame Ergänzung mit zwei neuen Gebäuden wachsen, die aber den historischen Grundriss aufnehmen, und so in seiner ursprünglichen Gestalt wiederherstellen. Gleichzeitig soll ein öffentlicher Durchgang aus dem Ortskern von Dahlewitz durch den neu errichteten Gutshof in den angrenzenden Gutspark geschaffen werden.

Aufgrund der aktuellen Situation ist die Verwaltung in Blankenfelde-Mahlow für den allgemeinen Besucherverkehr geschlossen. Für die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß Baugesetzbuch ist die Einsichtnahme der Auslegungsunterlagen im Foyer des Planungsamtes der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow jedoch möglich. Die Unterlagen sind im Beteiligungszeitraum auch auf der Homepage der Gemeinde unter https://www.blankenfelde-mahlow.de/bauleitplanung bzw. über das zentrale Internetportal des Landes „Portal zu Umweltverträglichkeitsprüfungen und der Bauleitplanung des Landes Brandenburg“ unter https://www.uvp-verbund.de/bb abrufbar.

