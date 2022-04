Heinersdorf

Eine Autofahrerin ist am Samstagnachmittag auf der B 101 in Höhe Heinersdorf auf der linken Fahrspur in Richtung Berlin ins Schleudern geraten.

Sie kollidierte erst mit der Mittelplanke, dann mit der Seitenplanke. Eine Mitfahrerin kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Groß Schulzendorf: Beim Rückwärtsfahren stößt Volvo gegen Honda

Einen Unfall gab es am Sonntagnachmittag in der Dorfaue in Groß Schulzendorf. Der Fahrer eines Volvo prallte beim Rückwärtsfahren gegen einen Honda. Die Insassen blieben unverletzt und die Fahrzeuge fahrbereit. Es entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro.

Mahlow: Elektroroller hatte kein Kennzeichen

Beamte kontrollierten am Sonntagvormittag einen Roller-Fahrer im Fliederweg in Mahlow. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass kein Versicherungskennzeichen angebracht und der Elektroroller nicht pflichtversichert war.

Dem Mann wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Er erhielt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Dümde: Bungalow gerät in Brand

Ein Bungalow ist am Sonntagvormittag am Dorfring in Dümde aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Von MAZonline