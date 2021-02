Illegaler Drogenhandel: Männer aus Blankenfelde-Mahlow zu mehrjähriger Haft verurteilt

Blankenfelde-Mahlow

Wegen illegalen Drogenhandels sind drei Männer aus Blankenfelde-Mahlow vom Landgericht Potsdam zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Die Deutschen im Alter von 24 bis 26 Jahren hatten gestanden, seit 2019 mehrere Monate lang in den lokalen Verkauf von Haschisch, Marihuana und Kokain involviert gewesen zu sein. Im Januar 2020 hatten Polizeibeamte die Wohnung durchsucht, in der die Drogen gelagert wurden, und die Drei verhaftet.

Für sechs Jahre muss Deran N. ins Gefängnis, wenn das Urteil vom vergangenen Freitag rechtskräftig wird – die Staatsanwaltschaft hatte sogar acht Jahre Haft gefordert. N., der von der Polizei längere Zeit beobachtet worden war, hatte immer wieder in Berlin Drogen besorgt und anschließend in der Wohnung eines Freundes in Blankenfelde-Mahlow gelagert. Der Mieter dieser Wohnung, Carsten B., kam mit einer zweijährige Bewährungsstrafe wegen Beihilfe zum Handel sowie Drogenbesitzes davon. Er hatte als Lohn für die als „Freundschaftsdienst“ bezeichnete Lagerung lediglich geringe Mengen für den Eigenbedarf erhalten. Für ihn hatte die Anklagebehörde acht Monate mehr beantragt und sich damit gegen eine Bewährung ausgesprochen.

Echte Geschäfte mit den illegalen Substanzen machte N. - und auch Marko W., der als dritter Angeklagter zu drei Jahren Haft verurteilt wurde. Beide kamen fast wöchentlich nach Voranmeldung in B.s Wohnung vorbei und nahmen sich etwas Stoff für potenzielle Käufer mit. W. kam bei der Strafhöhe zugute, dass er sehr umfangreich bei der Polizei ausgepackt hatte. Neben den empfindlichen Gefängnisstrafen müssen die beiden verurteilten Händler auch ihre illegalen Gewinne an die Staatskasse abführen – 57.000 Euro bei N. und etwa 90.000 Euro bei W. Die Handys, mit denen sich die Drei über Drogen und Termine ausgetauscht hatten, wurden ebenfalls eingezogen.

Dass es für das knappe Jahr, in dem sich die drei Blankenfelde-Mahlower auch dem Drogenhandel zuwandten, bei leicht veränderter Konstellation noch höhere Strafen hätte geben können, wurde während der Verhandlung deutlich. Die gefundenen Waffen machten nach Ansicht der 4. großen Strafkammer aus dem Geschehenen aber keinen bewaffneten Drogenhandel: Zwei Schreckschusspistolen, ein Luftdruckgewehr und ein Cuttermesser waren entweder nicht geladen, nicht griffbereit oder gar nicht dazu bestimmt, die Geschäfte abzusichern. Und auch um eine Bande handelte es sich nach Ansicht der Richter nicht: Jeder habe auf eigene Rechnung gearbeitet, auch ein gegenseitiges Beschützen habe es nicht gegeben.

Von Ingmar Höfgen