Blankenfelde-Mahlow/Großbeeren/Ludwigsfelde

Eine mögliche Impfpflicht erregt die Gemüter lange bevor sie Wirklichkeit wird. Ein Fazit aber kann man auf jeden Fall ziehen: Die Menschen haben Ängste und Befürchtungen, angefeindet zu werden. Gleichgültig, ob Befürworter oder Gegner einer Impfpflicht, kaum jemand wollte mit vollem Namen und Bild zu seiner Meinung zu stehen.

Petra kommt aus Ludwigsfelde: „Ich denke, dass die Impfpflicht schon eher hätte kommen müssen. Insgesamt ist zu wenig und zu spät unternommen worden, um Corona einzudämmen“, sagt sie. Dabei will sie sich nicht zu sehr mit Gedanken an die Pandemie belasten. „Damit ich meinen Alltag schaffe.“ Besonders schwer, findet sie, müssen Kinder und Jugendliche unter den Maßnahmen leiden.

Hundertprozentig für das Impfen

Gabriele kommt selbst aus dem medizinischen Fach. Sie versteht nicht, „dass sich so viele immer noch nicht haben impfen lassen.“ Wenn die Impfpflicht kommt, findet sie das völlig in Ordnung. „Wir wollen langsam aus diesem Mist raus“, sagt sie. „Wenn sich alle an die Regeln halten würden, wäre es wahrscheinlich längst besser. Aber das tun eben nicht alle“, schließt sie. Dabei findet sie, dass sich die Politik viel zu viel Zeit lässt, um die Corona-Maßnahmen umzusetzen.

„Ich finde es unmöglich, sich nicht impfen zu lassen. Schon gar nicht, wenn man ein bisschen älter ist“, sagt Monika aus Ludwigsfelde, die sich gerade im Krankenhaus ihr Booster-Impfung abgeholt hat. Vor wenigen Tagen erst hat sie zwei 82-Jährige davon überzeugt, sich impfen zu lassen. So fügt sie hinzu: „Ich bin für das Impfen, hundertprozentig“. Im Hinblick auf die Maßnahmen für Kulturveranstaltungen schränkt sie allerdings ein. „Da gilt ja künftig 2G Plus. Dabei ist es kaum möglich, einen Test zu bekommen, nicht einmal in Potsdam.“

Schwierige Zwangsmaßnahmen

Angelika und Dennis Krüger kommen ebenfalls vom Boostern. Angelika Krüger findet, die von der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossenen Maßnahmen hätten durchaus schärfer ausfallen können. „Es gibt zu viele Menschen, die den Ernst der Lage scheinbar nicht verstehen.“ Sie erinnert an die Impfpflicht in der ehemaligen DDR. „Da hat sich kein Mensch darüber aufgeregt. Und die Krankheiten, um die es ging, sind weitgehend ausgerottet.“

Ihr Sohn Dennis beschäftigt als Unternehmer selbst zwei Ungeimpfte. „Eigentlich müssten die geimpft werden. Aber Zwangsmaßnahmen finde ich immer schwierig.“ Eine Impfpflicht wird seiner Meinung nach auch nicht dazu führen, dass die sich impfen lassen. „Die Gründe für so viel Widerspruch liegen vor allem in den sozialen Medien. Da meint jeder, etwas Qualifiziertes dazu sagen zu können.“

Daniela Bauch ist für die freie Impf-Entscheidung. Quelle: Udo Böhlefeld

Am Testzentrum auf dem Lidl-Parkplatz in Mahlow trifft die MAZ überwiegend auf Kritiker einer möglichen Impfpflicht. Selbst bereits durchgeimpft bis zum Booster steht Daniela Bauch in der Schlange vor dem Testzentrum, weil sie zu einem Basketball-Spiel ihres Sohnes möchte. Sie hat sich impfen lassen, weil sie sich persönlich nicht einschränken wollte. „Aber ich finde, ob man sich impfen lässt, soll jeder selbst entscheiden.“

Christian hält Impfpflicht für „Wahnsinn“

Christian, der auf dem Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad am Teststand Halt gemacht hat, hat sich ebenfalls zweimal impfen lassen. „Allerdings aus einem Akt der Mitmenschlichkeit heraus. Damit Gustav und Max und Stephan und alle anderen Menschen wieder ein Leben haben.“ Wie er findet, seien in Sachen Corona die falschen Leute gefragt worden. „Man hätte das alles viel viel schneller in den Griff bekommen können, wenn man richtige Mediziner mit Sachverstand befragt hätte.“ Bis heute werde der Coronavirus nicht von den getesteten Ungeimpften, sondern von den ungetesteten Geimpften verbreitet, meint er. „Weil die dürfen ja überall hin.“ Scharf kritisiert er den Umgang mit dem Kulturbetrieb. „Da wird eine ganze Branche vernichtet, weil sie keine Erträge bringt“, ist seine Auffassung. Eine Impfpflicht sei aus seiner Sicht „ein einziger Wahnsinn“.

Scharfe Kritik an den Corona-Maßnahmen übt Christian aus Blankenfelde-Mahlow. Quelle: Udo Böhlefeld

Immer noch große Impf-Bereitschaft

Eine nach wie vor große Bereitschaft, sich impfen zu lassen, sieht der Großbeerener Arzt Christian Schäfer. Von den 550 Impfungen, die bei seiner großen Impfaktion am vergangenen Sonnabend verabreicht wurden, seien 120 Erstimpfungen gewesen. „Wir sollten diese positive Entwicklung betrachten“, so Schäfer. Vielleicht sei man bis zum kommenden Frühjahr also ohnehin schon einen Schritt weiter.

Schäfer erzählt auch, dass immer wieder Patienten mit der Bitte zu ihm kommen, ihnen die Sorge vor dem Impfstoff zu nehmen. „Die sagen: Ich habe noch Angst, überzeugen Sie mich“. Er selbst teilt die Motivation für eine Erstimpfung etwa so ein: Ein Drittel tue dies wegen des Berufs, ein Drittel wegen der Einschränkungen im privaten Bereich – und ein weiteres Drittel habe sich noch überzeugen lassen. Dennoch: „Wenn diese Entwicklungen nicht ausreichen, kommt man um eine Impfpflicht wahrscheinlich nicht herum“, sagt er.

Von Johanna Apel und Udo Böhlefeld