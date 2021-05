Blankenfelde-Mahlow

Der Entwurf des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (Insek) in Blankenfelde-Mahlow liegt ab sofort öffentlich aus. Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde haben bis zum 11. Juni die Möglichkeit, Hinweise und Anregungen zu geben. Nach der Einarbeitung dieser Anmerkungen soll das Insek durch die Gemeindevertretung beschlossen werden.

Wie sich die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow zukünftig entwickeln soll, damit hat sich das Insek in den zurückliegenden beinahe drei Jahren beschäftigt. Wachstumsdruck, die Auswirkungen des BER, der Ausbau der Dresdner Bahn, der Klimawandel, die künftige Funktion der Gemeinde als Mittelzentrum, demografischer Wandel und Digitalisierung, all das sind Aspekte, die in die künftige Entwicklung der Gemeinde einfließen.

Sechs zentrale Vorhaben

Im Sommmer 2018 hat die Gemeindevertretung die Erarbeitung des Insek beschlossen, um auf die längerfristige Entwicklung vorbereitet zu sein. Dabei haben sich die Gemeindevertreter und Ortsbeiräte in Zusammenarbeit mit Bürgern der Gemeinde, Vertretern der Wirtschaft, Verkehrsunternehmen, Wohnungsgesellschaften und der Berliner Gruppe Planwerk in den Prozess eingebracht und zuletzt auf sechs zentrale Vorhaben verständigt. Sie befassen sich intensiv mit der Zentrumsentwicklung alte/neue Mitte Mahlow, der Neustrukturierung des Bahnhofs Blankenfelde und der Entwicklung am Bahnhofsschlag Dahlewitz, der mal der Wohnentwicklung gewidmet war, wegen der Flughafenentwicklung aber nicht weiter für Wohnzwecke nutzbar sein wird.

Weiter geht es um die Entwicklung des Gewerbegebietes am Eschenweg als innovativem Wirtschafts- und Bildungsstandort, um Mahlow Nord als städtebauliche Entwicklungsreserve und um nachhaltige und proaktive Landschaftsentwicklung. Zukunftsorientierte Zielsetzungen und Handlungsstrategien sind dabei genauso Inhalt des Insek wie konkrete Projekte und Maßnahmen, die für eine positive Gemeindeentwicklung von Bedeutung sind.

Disput über fehlende öffentliche Debatte

Erst vor wenigen Tagen war es in der Gemeindevertretung zum Disput darüber gekommen, dass man die zentralen Projekte, die im Zusammenhang mit dem Insek stehen, noch nicht öffentlich diskutiert habe. Im Zusammenhang mit einer Beschlussvorlage, eine Machbarkeitsstudie für ein „Verwaltungszentrum Plus“ zu beauftragen, beklagte Marcel Lietsch, Bündnis Aktive Mitte/FDP, diese bislang fehlende öffentliche Diskussion.

Ähnliche Stimmen waren auch vom BVBB-WG und aus der CDU zu vernehmen. Letztere wollten mit einem Antrag erreichen, dass die Quartiersentwicklung Groß Kienitz noch in das Insek aufgenommen wird. Hier widersprach wiederum Marcel Lietsch: „Ich möchte, dass Insek fertig wird. Irgendwann muss Insek fortgeschrieben werden, dann können wir auch über Groß Kienitz reden.“ Andrea Hollstein vom BVBB monierte dabei in der Debatte völlig zurecht, dass sowohl Groß Kienitz als auch Jühnsdorf im Insek keine Berücksichtigung finden.

Nach dem Beschluss zur Öffentlichkeitsbeteiligung der Gemeindevertretung liegt der Entwurf des Insek nun bis zum 11. Juni 2021 im Gemeindeplanungsamt, Ibsenstraße 71, 15831 Blankenfelde-Mahlow für die Bürger der Gemeinde aus. Er ist darüber hinaus auf der Homepage der Gemeinde unterwww.blankenfelde-mahlow.de/insek abrufbar. Jeder Einwohner der Gemeinde ist berechtigt, während der Auslegungszeit Anregungen, Bedenken und Stellungnahmen zum INSEK-Entwurf schriftlich oder zur Niederschrift vorzubringen. Ein Online-Formular steht auf der Webseite zur Verfügung. Über den Umgang mit den Anmerkungen entscheidet die Gemeindevertretung, bevor der Insek-Prozess mit einem selbstbindenden Beschluss des Endberichtes von der Gemeindevertretung zum Abschluss gebracht wird.

Von Udo Böhlefeld