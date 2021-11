Dahme-Spreewald/Teltow-Fläming

Corona hat ein wichtiges Jugendprojekt der Region zum Erliegen gebracht: Bereits zum zweiten Mal in Folge ist das jährliche internationale Umweltcamp der Pandemie zum Opfer gefallen. Seit 2005 trafen sich dazu jedes Jahr junge Menschen aus unterschiedlichen Ländern für drei Wochen in Rangsdorf, um gemeinsam an Umweltprojekten zu arbeiten und Kontakte zu knüpfen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Organisiert wird es vom Landschaftspflegeverein Mittelbrandenburg, dem Verein Internationale Jugendgemeinschaftsdienste und von der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) unterstützt. „Momentan sind bedingt durch die Pandemie keine weiteren Umweltcamps geplant. Grundsätzlich besteht der Wunsch, das Format in Zukunft weiterzuführen“, teilt die FBB auf MAZ-Nachfrage mit.

Das grüne Band um den BER

Das Umweltcamp ist dabei eines der Puzzlestücke zur Begrünung des Flughafenumfelds. Denn auch Wasserläufe und Hecken, Parkanlagen und Weideflächen, Moorfrösche und Wildpferde gehören zum BER. Sie finden sich im sogenannten grünen Gürtel rund um den Flughafen und sind Teil von Ausgleichsmaßnahmen, zu denen die FBB durch den Bau des Airports mit seinen Gebäuden, Terminals, Start- und Landebahnen und so weiter, verpflichtet ist.

Blick über den Landschaftspark "In den Gehren" in Schönefeld, im Hintergrund die Herde der Liebenthaler Wildpferde. Quelle: Nadine Pensold

Rund 2000 Hektar machen diese Kompensationsflächen aus, die sich auf insgesamt drei größere Landschaftsprojekte verteilen – das sind der Gutspark Dahlewitz, der Erholungsraum Großziethen mit dem Gutspark in dem Schönefelder Ortsteil, ebenso die Landschaftsparks „Dörferblick“, „In den Gehren“ und „Am Vogelwäldchen“ sowie das Gebiet der Zülowniederung.

Ausgleichsmaßnahmen in der Zülowniederung

Dort wurden in den vergangenen Jahren Grünanlagen angelegt, Bäume gepflanzt, Sitzgelegenheiten aufgestellt und mehr. Entstanden sind so Räume die zum Spazieren, Entdecken und Verweilen einladen. „Insbesondere die Parkanlagen werden gut von Erholungssuchenden angenommen. Wie auf vielen Flächen, haben auch wir Probleme mit illegaler Müllentsorgung auf unseren Maßnahmenflächen und hin und wieder gibt es Fälle von Vandalismus“, so ein Sprecher der FBB.

Naturschutz in der Zülowniederung zwischen Groß Machnow und Mittenwalde Quelle: Udo Böhlefeld

Bei der Zülowniederung kommt vor allem der Naturschutzaspekt zum Zug. Das riesige Areal zwischen Mittenwalde, Dabendorf, Groß Machnow und Rangsdorf soll ökologisch aufgewertet werden. So wurden schon hunderte Bäume gepflanzt, Mischwälder entwickelt, Kleingewässer angelegt und Rückzugsräume für geschützte Tierarten wie Feldhasen, Fledermäuse und Moorfrösche geschaffen.

Rangsdorfer Campteilnehmer haben Landschaftsschutz mitgestaltet

Die Teilnehmer des Umweltcamps in Rangsdorf haben sich bei ihren Treffen auch mit diesem Gebiet beschäftigt und mitgearbeitet. Binnen 15 Jahren haben so 130 Jugendliche aus insgesamt 29 Ländern an Landschaftsschutzmaßnahmen mitgewirkt.

Lesen Sie auch:

Der Wegfall dieser Treffen in den vergangenen zwei Jahren habe aber keine Auswirkung auf die Umsetzung der Pflege der Kompensationsflächen, heißt es von der FBB. „Die internationalen Umweltcamps sind ein kleines begleitendes Projekt, welches insbesondere den Wissenstransfer und Austausch fördert.“

Von Nadine Pensold