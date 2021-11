Blankenfelde-Mahlow

Die Gemeindebibliothek Blankenfelde-Mahlow lädt am Mittwoch, dem 10. November, um 17 Uhr und um 19.30 Uhr zu einer Diashow ein. Unter dem Titel „Island – die Insel aus Feuer und Eis“ berichtet Fotograf Roland Marske von seinen Reiseerlebnissen.

Fotograf zeigt Fotos in der Gemeindebibliothek

Was jedes Jahr viele Menschen nach Island zieht, sei nur mit Worten schwer zu fassen, schreibt die Gemeindebibliothek in ihrer Ankündigung. Die Insel liege am Rande des Polarkreises, irgendwo zwischen Norwegen und der Eiswelt Grönlands. Der größte Gletscher Europas, Geysire, Schlammtöpfe und Vulkangestein prägten die Landschaft, die Fotografen Marske in ausdrucksstarken Bildern einfange. „Die faszinierende Multi-Visions-Show macht die Magie dieser Insel begreifbar“, heißt es.

Beim Vortrag über Island gilt die 3-G-Regel

Die Veranstaltung findet in den neuen Räumen der Gemeindebibliothek Blankenfelde-Mahlow, Luisenstraße 4, statt. Es gilt die 3-G-Regelung, die entsprechenden Nachweise sind vorzulegen. Die Anzahl der Plätze ist limitiert. Die Karten kosten im Vorverkauf 10 Euro und an der Abendkasse 15 Euro. Besucher erhalten die Karten zu den Öffnungszeiten in der Gemeindebibliothek Blankenfelde-Mahlow. Reservierung sind möglich unter Telefon (03379) 333940 oder E-Mail gemeindebibliothek@blankenfelde-mahlow.de.

Von Lisa Neugebauer