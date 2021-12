Jahresrückblick Blankenfelde-Mahlow: Das war 2021

Blankenfelde-Mahlow

Nein, im Jahr 2021 gab es nicht ausschließlich Corona – auch wenn der Eindruck leicht entstehen könnte. Die MAZ zeigt, was in Blankenfelde-Mahlow noch los war:

Januar: Seit mehr als zwei Jahren arbeitet die Gemeinde am eigenen Zukunftskonzept (Insek). Wegen Corona sollen die Bürger nun online beteiligt werden – doch hinter den Kulissen rumort es, weil einige Gemeindevertreter um zu wenig Beteiligung fürchten.

Stabile Seitenlage, Herzdruckmassage, Wunden verbinden: Die Kinder der Wilhelm-Busch-Grundschule Blankenfelde-Mahlow lernen bei Projekttagen von Medizinstudenten die Erste Hilfe. Quelle: Lisa Neugebauer

Damit auch sie im Notfall Leben retten können, lernen die Kinder der Wilhelm-Busch-Grundschule in Blankenfelde-Mahlow im November die Grundlagen der Ersten Hilfe kennen. Angeleitet werden sie von Medizinstudenten, die sich im Verein Pépinière engagieren, dessen erklärtes Hauptziel es ist, Laien-Maßnahmen der Ersten Hilfe im Alltag zu etablieren.

Februar: Im Ortsteil Glasow soll die Friedenseiche gefällt werden. Der Baum sei krank, so Bürgermeister Schwuchow. Erst ein Gutachten eines vereidigten Sachverständigen ergibt: Die 150 Jahre alte Eiche ist zwar krank, unter Beobachtung darf sie aber stehen bleiben.

Tanzen für die Gesundheit: Margret und Eberhard Bach. Quelle: Lisa Neugebauer

Ein Stück Normalität: Die Stammgäste des Blankenfelder Tanztees haben die Veranstaltung während der Corona-Pandemie sehr vermisst – ein paar Monate können sie wieder ausgelassen feiern und nutzen die Gelegenheit auch, wie hier Margret und Eberhard Bach.

Abschluss und Beginn von Bauarbeiten im Frühling

März: Im Rechtsstreit um den gescheiterten Rathausneubau in Blankenfelde wird das Verfahren gegen vier Angeklagte eingestellt und findet im April ein überraschendes vorzeitiges Ende: Gegen Zahlung einer fünfstelligen Summe wird das Verfahren auch gegen den letzten Angeklagten eingestellt.

April: Die neue Rettungswache in Dahlewitz ist seit Anfang des Monats in Betrieb. Am Standort in der Nähe der B 96 und der A 10 finden die Sanitäter optimale Bedingungen vor: viel Platz für die Retter, vier Standplätze für Rettungswagen, einen Waschplatz, Küche, Ruhe- und Aufenthaltsräume.

Bau der Flughafenkurve Quelle: Udo Böhlefeld

Zahlreiche Prominente aus Bund, Land und Gemeinde wohnten Mitte April dem symbolischen ersten Spatenstich zum Bau der Flughafenkurve Mahlow bei. Auf dem neuen Bahnstreckenabschnitt im Bereich des Glasower Damms sollen ab 2025 die Züge im 15-Minuten-Takt fahren.

Mai: Das Insek, das Integrierte Stadtentwicklungskonzept der Gemeinde, liegt nach zwei Jahren Arbeit öffentlich zur finalen Bürgerbeteiligung aus. Die Bürger können sich an den Verwaltungsstandorten und – wegen Corona – auch online beteiligen. Noch bis Oktober wird es dauern, dann aber wird das Insek beschlossen.

Sandmännchen, Pittiplatsch (r) und Schnatterinchen werden Einzug in Blankenfelde-Mahlow halten. Wo genau sie Kindern und Erwachsenen begegnen werden, soll später entschieden werden. Quelle: Soeren Stache/dpa

Pittiplatsch & Co. werden nach Blankenfelde-Mahlow kommen. Aus dem Bürgerhaushalt finanziert sollen die Figuren von Ingeborg Feustel an drei Orten der Gemeinde aufgestellt werden. Das wurde im Mai entschieden. Feustel lebte nach 1945 in Blankenfelde-Mahlow.

Im Sommer ruhen S-Bahn und Bibliotheken

Juni: Bei einer feierlichen Gedenkveranstaltung wird die Brücke am Glasower Damm in Noël-Martin-Brücke umbenannt. Der britische Bauunternehmer wurde vor 25 Jahren bei einem rassistischen Anschlag lebensgefährlich verletzt und starb im vergangenen Jahr an den Spätfolgen.

Schienenersatzverkehr zwischen Berlin-Priesterweg und Blankenfelde Quelle: Udo Böhlefeld

Schienenersatzverkehr zwischen Blankenfelde und Berlin-Priesterweg während der gesamten Sommerferien gibt einen Vorgeschmack auf das Jahr 2022. Dann soll die S-Bahn ein ganzes Jahr stillgelegt werden.

Juli: In Blankenfelde und Mahlow schließen die beiden Ortsbibliotheken. Die Sommerpause soll für den Umzug in die neue Gemeindebiblitohek in Mahlow genutzt werden, die schließlich – nach Verzögerung – im September eröffnet.

Rechts: Architektin Angela Eisert und Bibliotheksleiterin Heike Richter haben das Heft des Handelns auf der Bibliotheks-Baustelle in der Hand. Links: Fast die gleiche Stelle einige Monate später. Quelle: Udo Böhlefeld

Die neue Gemeindebibliothek Blankenfelde-Mahlow nimmt Formen an. Bibliotheksleiterin Heike Richter und Architektin Angela Eisert sind bei einer Baubegehung im Mai noch optimistisch, später verschiebt sich die geplante Eröffnung immer weiter nach hinten. Aber: Im September kann die 800 Quadratmeter große Bibliothek im ehemaligen Supermarktgebäude in der Luisenstraße eröffnen.

August: Am Jühnsdorfer Weg steht der Rückbau der ehemaligen Tauentzien-Kaserne vor dem Abschluss. 20 Hektar Fläche werden der Natur zurückgegeben.

Gemeinde kündigt im Herbst neue Kita an und eröffnet Bibliothek

September: Die Gemeindebibliothek Blankenfelde-Mahlow eröffnet und die ersten Gäste sind begeistert. Kein Wunder: Das Team um Leiterin Heike Richter hat jedes Detail durchdacht, von dem nun die Besucherinnen und Besucher profitieren können.

Auszeichnung für die Stadtradler aus Blankenfelde-Mahlow. Quelle: Gemeinde Blankendelde-Mahlow

Die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow darf sich erneut die fahrradaktivste Kommune nennen. Insgesamt fuhren die 230 aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aktion Stadtradeln aus der Gemeinde 64 118 Kilometer. Damit ist Blankenfelde-Mahlow, wie schon in den Vorjahren, der Spitzenreiter im Landkreis Teltow-Fläming.

Oktober: Weil der Bau der Klima-Kita in Blankenfelde-Mahlow viel länger dauert als gedacht, beschließt die Gemeinde eine weitere Kita im Bahnhofsschlag im Ortsteil Dahlewitz zu errichten.

Im Gemeindehaus der Evangelischen Kirche in Blankenfelde-Mahlow findet am Mittwoch der Auftakt zum Kino für Demenzkranke statt. Quelle: Lisa Neugebauer

Weil das herkömmliche Fernsehprogramm oft zu hektisch für Ältere ist, haben Engagierte aus Blankenfelde-Mahlow einen speziellen Kinonachmittag für Demenzkranke und deren Angehörige auf die Beine gestellt. Im Oktober fand die Premiere der Filmreihe im Gemeindezentrum der Evangelischen Kirchengemeinde statt.

Radfahrer und Fußgänger beschäftigen Blankenfelde im Winter

November: Künstler Mikka Wellner zeigt im Kulturausschuss, wie das ehemalige Ausländerkrankenhaus in Mahlow als Erinnerungsplatz aussehen könnte. Neben einer Erinnerungstafel für die Opfer der NS-Zeit soll es auch eine Wand mit den Namen jüngerer Opfer von Rechtsextremismus geben. Bereits im kommenden Jahr soll die Umgestaltung starten.

Schmale Fahrbahn, heranrollende Züge, kaum Platz für Radfahrer: Der Bahnübergang am Bahnhof Blankenfelde und die Überquerung der Karl-Marx-Straße führen oft zu gefährlichen Situationen. Quelle: Lisa Neugebauer

Ein Zebrastreifen soll helfen, Fußgänger am Bahnhof Blankenfelde sicher auf die andere Straßenseite zu bringen. Dort kommt es wegen mehreren Baustellen regelmäßig zu gefährlichen Situationen, unter anderem wegen der Schranken, der engen Fahrbahn und der fehlenden Übergangsmöglichkeit.

Dezember: Ein berühmter Radweg kann mit einem Berliner Senatsbeschluss vollendet werden: Bisher müssen Radfahrende, die auf dem Mauerradweg unterwegs sind, im Gemeindeteil Waldblick abbiegen und einen Umweg fahren. Das soll 2023 ein Ende haben und der Berliner Mauerrundweg soll komplett auf der früheren Teilungslinie verlaufen.

Von Udo Böhlefeld und Lisa Neugebauer