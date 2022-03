Jühnsdorf

Etwa 33 Stunden war André Zietz auf den Beinen, als Sturm „Zynep“ Ende Februar abzog. Man sah dem Ortswehrführer (OWF) der Freiwilligen Feuerwehr Jühnsdorf genau wie seinen Kameraden, die noch in der Fahrzeughalle die vergangene Nacht besprachen, Anspannung und Müdigkeit deutlich an.

Unfälle und Windbruch – die Wehr aus Jühnsdorf hat viel zu tun

Mit einem Verkehrsunfall zwischen Diedersdorf und Blankenfelde ging es am Abend los, dann war die Wache bis morgens um halb acht besetzt, bevor eine Stunde später der Dauereinsatz bei den Sturmschäden erfolgte. „Zum Glück keine Personenschäden, meist umgefallene Bäume, die Straßen blockierten oder auf Hausdächer fielen“, so der Ortswehrführer. Außerdem war „nach dem Sturm vor dem Sturm“: Zwei Tage zuvor hatte „Ylenia“ mit Orkanstärke gewütet und „Antonia“ war bereits angekündigt.

Nach den Stürmen muss gefählicher Windbruch beseitigt werden. Quelle: FFW Jühnsdorf

Keine leichte Zeit für eine weibliche und 14 männliche Kräfte der aktiven Einsatzabteilung der Jühnsdorfer Feuerwehr, die als eine von sechs Ortswehren Teil der Freiwilligen Feuerwehr Blankenfelde-Mahlow ist. „Ich kann mich auf eine große Tagesbereitschaft meiner Kameraden verlassen“, sagt André Zietz. Allein vier sind wie er bei der Kommune angestellt und können schnell zur Stelle sein. Die Gemeinde finanziert auch einen hauptamtlichen Gerätewart mit 50 Prozent Arbeitszeit, das ist wichtig.

Der Fahrzeugpark der Jühnsdorfer Feuerwehr ist übersichtlich: Ein Mehrzweckfahrzeug MZF, das für den Transport der Kameraden und Material genutzt wird, steht in einer der Parkbuchten. Die andere ist frei, denn das Löschgruppenfahrzeug LF 10/6 ist von den Arbeiten zur Beseitigung der Sturmschäden an der Blankenfelder Märkischen Promenade noch nicht zurück. Hier ist der Einsatz mit der Kettensäge besonders gefragt.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Noch 2022 erhoffen sich die Jühnsdorfer den Austausch ihres MFZ gegen einen modernen Mannschaftstransportwagen. Die beiden Fahrzeug-Stellplätze reichen für den rund 350 Einwohner zählenden Ort aus. Die Feuerwache befindet sich exponiert auf dem lang gezogenen Dorfanger gegenüber der Kirche.

Ein Schaumteppich bedeckt den Trecker , der in Brand geraten war. Quelle: FFW Jühnsdorf

Der eingeschossige Bau, unter dessen ausgebautem Dach der Schulungsraum mit Küchenzeile Platz fand, macht einen gepflegten Eindruck. Er besteht aus zwei Teilen mit Spitzdach, die unterschiedlich groß sind und zu verschiedenen Zeiten errichtet wurden. Durch den gleichen Verputz verschmelzen sie optisch zu einem Baukörper mit zwei großen Toren. Das 1999 erbaute Gerätehaus hatte nur eine Dusche und zwei Toiletten für Männer und Frauen. Da das Umkleiden in der Fahrzeughalle nicht mehr gestattet, es unzumutbar eng war und das Mehrzweckfahrzeug „auswärts“ – in einem kleinen Haus neben der Kirche – geparkt wurde, musste angebaut werden.

Freiwillige Feuerwehr Jühnsdorf auf einen Blick Gründung: 1912 Aktive Mitglieder: 15 Kinderabteilung „Löschis“: Neun Alters- und Ehrenabteilung: Fünf Förderverein: gegründet 2003, Vorsitzende Susann Knospe & Peter Hoffmann, 20 Mitglieder Zuständigkeitsgebiet: Jühnsdorf bis Zossener Damm Blankenfelde, Teil der Brandschutzeinheit sowie der Gefahrguteinheit TF

2018 konnte die Gemeinde endlich eine Baufirma finden, die den Auftrag übernahm, Handwerkerknappheit ließ schon damals grüßen. 2020 wurde der Anbau dann fertig.

Lesen Sie auch:

Die Wehren in LDS und TF im Überlick

Hier finden Sie die Ortswehren

Die Jühnsdorfer Kameraden sind für die Einsätze in ihrem Ortsbereich bis hin zum Zossener Damm in Blankenfelde zuständig. Zu großen Einsätzen rücke man ohnehin gemeinsam aus, erklärt André Zietz. Ohne besondere Ausrüstung des Einsatzfahrzeuges gibt es keine Spezialisierung der Feuerwehr. Man sei mit dem MZF Teil der Brandschutzeinheit des Landes. Seit die Kameraden der FF Mahlow zu Einsätzen auf dem neuen BER mitfahren, sind die Jühnsdorfer an deren Stelle der Gefahrguteinheit des Landkreises zugeordnet.

Feuerwehrleute aus Jühnsdorf treffen sich freitags

14-tägig an Freitagen treffen sich die Kameraden von 19 bis 21.30 Uhr in ihrer Feuerwache. Hier findet die theoretische Ausbildung statt, die Praxis in der Ortslage. Zuvor haben die momentan neun „Löschis“, die Vier- bis Zehnjährigen, ihre Ausbildung absolviert. Jugendwart Benjamin Tobien zählt drei Mädchen zu seiner Gruppe. Eine Jugendfeuerwehr gibt es zurzeit nicht. In der Alters- und Ehrenabteilung sind zwei Frauen und drei Männer organisiert.

Seit die Wache vor zwei Jahren vergrößert wurde, kann die Ausrüstung geordnet untergebracht werden. Quelle: Andrea von Fournier

Einiges, was die Jühnsdorfer an Aktivitäten entwickelt hatten, ist während der Corona-Zeit zum Erliegen gekommen. Doch die Wehr ist seit ihrer Gründung aktiver und zuverlässiger Bestandteil des Dorfes. So standen bzw. stehen „Tanz in den Mai“, „Knutfeuer“, Einheitsfeiertag oder Martinsfest in der Kita „Pusteblume“ im Kalender der Kameraden.

Von Andrea von Fournier