Blankenfelde-Mahlow

Unbekannte Täter entwendeten am Wochenende erneut ein 300 Meter langes Starkstromkabel von einer umfriedeten Baustelle in der Straße Am Lückefeld in Mahlow. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und fertigte eine Strafanzeige wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls.

Von MAZonline