Blankenfelde

Dass der Nachwuchs irgendwo PC-Spiele spielt, die nicht für das Alter oder Kinderaugen geeignet sind, wollen die wenigsten Eltern. Unter erfahrener Anleitung jedoch das Neueste auf dem überbordenden Markt der virtuellen Spiele und Konsolen auszuprobieren und sogar bewerten zu können, ist eine ganz andere Sache.

Gemeindebibliothek zum zweiten Mal dabei

Zum zweiten Mal nimmt die Gemeindebibliothek Blankenfelde-Mahlow am Projekt „Tommi-Deutscher Kindersoftwarepreis“ teil, das sich der Bewertung innovativer Kindersoftware im deutschsprachigen Raum widmet. Es wird eine „Kinderjury“ aus 20 Sechs- bis 13-Jährigen gebildet, die etwa 40 vorgegebene Neuerscheinungen in vier Kategorien testet und bewertet. Die Schüler, die keine Leser der Bibliothek sein müssen, haben sich vorher mit einem Bewerbungsbogen und dem Einverständnis der Eltern anzumelden und spielen an zwei Termin in den Räumen der Blankenfelder Bibliothek.

Alexander Berg und Annekathrin Potratz an der großen Spieleauswahl des letzten Jahres – die neuen bekommt die Bibliothek in den kommenden Wochen. Quelle: A.v.FournierA.v.Fournier

Dort finden sie beste Bedingungen, um die Spiele auszuprobieren. Denn viele sind wahre „Speicherfresser“, man braucht bestimmte Konsolen oder Marken-Tablets für die Apps und eine gute W-Lan-Verbindung. Darüber verfügt nicht jeder zuhause. In der Bibliothek hat man sich 2018 darauf eingestellt, die Hardware aufgerüstet, und was dort nicht vorhanden war, konnte der Jugendclub ausleihen.

Gute Rahmenbedingungen in der Gemeinde

Die Rahmenbedingungen, die die Kommune geschaffen hat, sind gut. Ebenso die Erfahrungen, die Mitarbeiter im vergangenen Jahr mit „Tommi“ gesammelt haben, so dass Annekathrin Potratz, die den Hut bei dem Projekt auf hat und in diesem Jahr von Alexander Berg und Azubi Franziska Meier unterstützt wird, gern wieder dabei sein wollte.

Motorradfahren – ein Kombispiel, bei dem gebastelt wird, um anschließend virtuell zu fahren Quelle: A.v.FournierA.v.Fournier

Blankenfelde ist die einzige Brandenburger Einrichtung, die die Kindersoftware testet, in Berlin gibt es ebenfalls eine teilnehmende Bibliothek. Annekathrin Potratz findet es spannend, sich mit den neuen Medien fürs Kinderzimmer zu befassen und weiß, dass die Teilnehmer 2018 durchaus kritisch in ihren Bewertungen waren. Ob PC- oder Online-Games, Konsolenspiele für Switch oder Playstation 4, Apps fürs Tablet oder elektronisches Spielzeug, je zehn Angebote pro Kategorie wurden von den Blankenfelder Kindern ausprobiert und mit Punkten bewertet. Nicht jeder testet alles, dazu ist die Zeit zu kurz: Etwa eine Viertelstunde haben die Mitglieder der „Kinderjury“ Zeit für ausgewählte Spiele.

Monster erschaffen hilft bei Naturwissenschaften

Ob ein Tennismatch, „Mind Racers“, ein Autorennen mit Hot Wheels, ein virtuelles Restaurant, in dem es Pizza zu belegen, Geld einzunehmen und zu verwalten gilt oder die Erschaffung von Monstern, jeder findet Spannendes. Das Kreieren eines Monsters beispielsweise ist nur auf den ersten Blick unheimlich: „Hier geht es um Naturwissenschaft“, erklärt Annekathrin Potratz. Die Spieler müssen Umweltbedingungen wie Temperatur oder Licht so steuern, dass neue Wesen auf dem Bildschirm entstehen. „Die Kinder sind zur Lampe geklettert, um mehr Licht an den Sensor zu bringen oder haben ihn in den Kühlschrank gelegt“, erinnert sie sich an den Einfallsreichtum. Viele erkundigen sich nach den Kosten für ihr Lieblingsspiel und die sind gerade bei solchen, wo gebastelt und digital gespielt werden kann, beachtlich.

Die Großen probieren, was die Jüngsten anschließend testen: Wolfgang Huth, Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung (r.) beim „Pizzabacken“ mit Franziska Meier und Alexander Berg Quelle: A.v.FournierA.v.Fournier

Die Bibliothek kann die getesteten Spiele behalten und später ausleihen. Zur Buchmesse im Oktober werden die drei besten Spiele je Kategorie ausgezeichnet.

Um Tester zu werden, können sich Kinder bis 14. September in der Bibliothek melden. Außerdem werden Siebtklässler der Oberschule und eine sechste Klasse Testspieler. Und wer sich gar nicht für PC- und elektronisches Spiel erwärmen kann, dem sei „Stadt-Land-Spielt“ am 7. September in der Mahlower Bibliothek empfohlen, wo es um Brett-, Karten- und Würfelspiele geht.

Von Andrea von Fournier