Kleingartenfreunde am Mahlower Berg bereiten sich auf den Winter vor

Mahlow

Ignatz hat auch die Kleingärten in Mahlow besucht. Ralf Busch aus Lichtenberg, der in der Anlage der Kleingartenfreunde Mahlower Berg seit 31 Jahren eine Parzelle sein eigen nennt, hatte mehr Glück als andere. Während bei ihm der erste Herbststurm dieses Jahres keinerlei Spuren hinterlassen hat, ist er an anderen Gärten nicht spurlos vorbei gegangen.

Hier und da wehen die Überreste zerrissener Markisen und Pavillons im immer mal wieder noch auffrischenden Wind. Auch das eine oder andere Gewächshaus muss spätestens zu Beginn der Pflanzperiode im nächsten Jahr repariert werden. Die eine oder andere Stegplatte aus Leicht-PVC hat es einfach davon geweht. Ein mehrere Meter großes Trampolin, gleich hinter Buschs Parzelle, hat Ignatz wohl im Weg gestanden. Man sieht dem Sportgerät an, dass die Landung keine sanfte war.

Sturmschaden am Mahlower Berg: Das Trampolin hat Ignatz angehoben und umgeworfen. Quelle: Udo Böhlefeld

Der letzte Akt im Garten vor dem Winter

Ralf Busch und Gartenfreund Harald Schumacher haben sich am Freitagmorgen im Garten getroffen, um einen der letzten Akte in Angriff zu nehmen, um den Garten winterfest zu machen. Die Terrassenpflanzen müssen allmählich in geschütztere Gefilde. Den Cannas kann man die zum Teil bereits kalten Nächte schon ansehen. Die sonst riesigen grünen Blätter, denen der Bananenstaude nicht unähnlich, haben starke braune Verfärbungen.

Für die Cannas, eine gut zwanzig Jahre alte Agave von prächtigem Wuchs, einige Amaryllis und einen Hibiskus ist deshalb heute der Umzug ins Winterquartier angesagt. Busch und Schumacher bestellen deshalb seit Jahren schon Pflanzen Kölle, die gegen einen kleinen Obulus die Pflanzen einwintern, während der Überwinterung pflegen und sie nach der Frostperiode heil und gesund zurückbringen.

Die nicht winterharten Pflanzen kommen am 14. April zurück

Die Gartenfreunde wissen deshalb auch heute schon, wann die Frostperiode – hoffentlich – vorbei ist: Am 14. April kommen die nicht winterharten Grünpflanzen zurück zum Mahlower Berg. „Und wenn es dann trotzdem möglicherweise noch frostig ist, müssen wir halt einen neuen Liefertermin ausmachen“, sagt Ralf Busch.

Die Terrassenpflanzen treten ihre Reise ins Winterquartier an. Quelle: Udo Böhlefeld

Am Mahlower Berg sagen sich Fuchs und Igel sprichwörtlich gute Nacht. Selbst im Sommer, wenn Hochbetrieb in den Gärten ist, zieht der kleine stachlige Freund nur wenige Meter von Ralf Buschs Datsche entfernt seine Bahnen. Auch Kater Gilbert hat in der Anlage seit langem eine Heimat gefunden. Ob es seine zweite ist, kann man nur vermuten. Aber für eine Katze, die ohne festen Wohnsitz ist, sieht Gilbert einfach viel zu gepflegt aus.

Harald Schumacher und Ralf Busch sind bis Ende Oktober im Garten

Sie alle werden den Winter in der Gartenanlage verbringen. Anders als Harald Schumacher und Ralf Busch. „Bis Ende Oktober sind wir normalerweise hier“, sagt Schumacher. „Aber wir sind auch nicht alleine. Abends und vor allem am Wochenende kommt doch der eine oder andere nochmal `raus“, fügt Gartenfreund Busch hinzu. Nicht einmal zehn Grad zeigt dabei das Thermometer am späten Vormittag. Ungeachtet der immer noch auffrischenden Winde, den Nachwehen von Sturm Ignatz.

In Buschs Garten könnte man fast von den Beeten essen, so gepflegt und akkurat sieht alles aus. Trotz des vorhergehenden Sturmes liegt kaum ein Blatt auf den etwa 1,20 Meter breiten und 2,50 Meter langen, eingefassten Beeten. „Als ich die Parzelle 1988, noch vor der Wende, übernommen habe, war hier nichts außer Wüste“, beschreibt der langjährige Gärtner den damaligen Zustand.

Mit eine der ersten Pflanzen, die er damals erworben hat, ist eine Süßkirsche. Inzwischen ein stattlicher Baum, geschätzte vier Meter hoch. Auch der Kronendurchmesser lässt ahnen, was Busch hier in guten Jahren ernten darf.

Folie schützt Kirschbaum vor Ungeziefer

Rechtzeitig vor dem Winter hat „der ostdeutsche Kirschbaum, den ich hier in Mahlow gekauft habe“, so Busch, eine Folie um den Stamm spendiert bekommen. Die Folie soll den Baum vor der Kirschfruchtfliege und dem Schrotschuss bewahren. „Das macht man im September bis Anfang Oktober“, sagt Busch.

Die Kirschfruchtfliege legt ihre Eier in den Kirschen ab. Wer nicht rechtzeitig, also noch vor der beinahe schwarzen Kirsche erntet, findet dann zahlreiche Maden in den süßen Früchten. Vorausgesetzt natürlich, man sieht vorher nach, was man da isst. Aber Busch hat auch ein Rezept für bereits befallene Kirschen: „Wenn Sie die Kirschen 12 bis 24 Stunden in kaltem Wasser einlegen, machen sich die Maden davon.“ Mit einem entsprechenden Schaumlöffel lassen sich Maden und Kirschen so leicht voneinander trennen.

Gartenfreunde hoffen auf Regen

Der wirklich allerletzte Akt des Gartenjahres steht am Mahlower Berg erst noch bevor. Allmählich leeren sich dann die letzten Regenwassertonnen, die als Vorratsbehälter für das Winterhalbjahr aber auch nicht wirklich taugen. Spätestens wenn sich Dauerfrost einstellt, muss auch das Wasser abgestellt werden, gleichgültig ob es Brunnen- oder Stadtwasser ist. Bis zum nächsten Frühling muss man nun auf das Wasser hoffen, das vom Himmel kommt.

Von Udo Böhlefeld