Wer 70 Jahre alt wird, hat schon viel erlebt. Das trifft nicht nur auf Menschen zu, sondern in diesem Jahr auch auf den Frauenchor Mahlow. In der 70-jährigen Vereinsgeschichte haben sich über die Jahrzehnte viele Geschichten und Erinnerungen angesammelt – einige davon kennen die heutigen Sängerinnen auch nur vom Erzählen.

So zum Beispiel die der Gründung im Jahr 1951: Im Sommer dieses Jahres trafen sich sechs Frauen in Mahlow, um zusammen zu singen. Es war Nachkriegszeit und die meisten von ihnen hatten ihren Mann im Krieg verloren oder warteten auf ihn. Das Singen half ihnen, sich abzulenken – auch vor Hunger und Kälte. Da ihr erster „Probenraum“ im ehemaligen Restaurant Schmetterlingsheim nicht beheizt war, brachte jede der Frauen im Winter eine, mal nur eine halbe Kohle mit zur Probe. „Es sprach sich schnell herum, dass man, zumindest wieder an einem Abend in der Woche, Spaß und Freude am Gesang haben konnte“, erinnerte sich eine der Gründerinnen, Renate Paetzold, anlässlich des 50-jährigen Jubiläums vor 20 Jahren.

Die ersten Sängerinnen des Frauenchors sind inzwischen verstorben, doch Spaß und Freude am Gesang haben die Mitglieder des Vereins auch heute noch, sagen die Vereinsvorsitzende Gudrun Schneck und Vorstandsmitglied Erika Hundro. Auf das Jubiläumskonzert am Sonntag, 19. September, freuen sich die Frauen besonders, denn es ist der erste Auftritt seit eineinhalb Jahren.

Freuen sich, endlich wieder mit dem Frauenchor Mahlow auftreten zu können: Vereinsvorsitzende Gudrun Schneck (l.) und Vorstandsmitglied Erika Hundro. Quelle: Lisa Neugebauer

Frauenchor Mahlow konnte eineinhalb Jahr nicht auftreten

Die Corona-Zeit ist schon jetzt ein weiteres einschneidendes Erlebnis in der Geschichte des Vereins. „Wir haben anfangs versucht, über Skype und Telefon zusammen zu proben“, erzählt Schneck. Aber das habe nicht geklappt. „Für den Einzelunterricht war das okay, aber zusammen singen ging nicht.“ Im Sommer 2020 konnten sich die Frauen draußen treffen und üben, doch im Oktober war auch das wieder verboten. Erst in der letzten Maiwoche 2021 konnte der Chor seine Proben dann wieder starten. „Sieben Wochen lang haben wir dann sogar noch für alle Sängerinnen Corona-Tests besorgt, damit wir auch drinnen üben können“, sagt Schneck.

Weil im Mahlower Frauenchor nicht nur das Singen, sondern vor allem die Gemeinschaft wichtig ist, hat der Vorstand des Vereins sich während der Zwangspause auf anderen Wegen um seine Mitglieder bemüht: „Im Dezember gab es jeden Tag eine Mail – quasi als Adventskalender“, erzählt Erika Hundro. Außerdem war jede Sängerin aufgerufen zu zeigen, was sie statt der Chorproben macht. „Das waren lustige Fotos vom Stricken, Masken-Nähen oder Spaziergängen mit dem Hund“, sagt Schneck. Und natürlich hat die ein oder andere auch gesungen. „Man hat seine Mitsängerinnen dadurch noch mal mehr kennengelernt und den Kontakt gehalten – ohne Infektionsgefahr“, sagt Hundro.

Der Frauenchor Mahlow beim Herbstkonzert 2019. Quelle: Frauenchor Mahlow

Der Frauenchor Mahlow beim Pfingstkonzert im Seebad Mahlow 2019 Quelle: Frauenchor Mahlow

Das Engagement hat sich ausgezahlt: Kein einziges Mitglied hat in oder nach der Corona-Zwangspause den Chor verlassen. Sogar den Mitgliedsbeitrag haben alle Sängerinnen über die ganze Zeit bezahlt, obwohl die Proben nicht stattfinden konnten. „Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Schneck.

Frauenchor bekommt laufend Nachwuchs

Rund 30 Frauen singen regelmäßig mit – eine Mitgliederzahl, die der Chor seit vielen Jahren halten kann. Der Altersdurchschnitt sei zwar relativ hoch, doch große Nachwuchsprobleme habe der Verein nie gehabt, sagt die Vorsitzende. Die meisten kämen durch Mundpropaganda zum Frauenchor, inzwischen bringen aber auch einige Omas ihre Enkelinnen mit. „Auch die Jüngeren sind begeistert dabei, auch trotz uns alten Schachteln“, sagt Hundro. „Das ist auch richtig gut so – wir wollen kein Seniorenchor sein.“ Die jüngsten Mitglieder seien gerade 31, die Älteste ist 91, ergänzt Schneck.

Der Frauenchor Mahlow bei einem Konzert 2019. Quelle: Frauenchor Mahlow

Vor ihrem Auftritt am Sonntag sind die Sängerinnen nervöser als sonst. „Nach der langen Corona-Pause hatten viele Sorge, dass sie gar nicht mehr singen können“, sagt Hundro. Doch mit den Proben kam auch die Selbstsicherheit wieder. Jetzt hoffen die Frauen noch, dass ihnen auch das Publikum treu geblieben ist und das Wetter beim Open-Air-Konzert mitspielt. Ausgedacht hat sich der Chor zusammen mit seinem Leiter Hans-Joachim Straub zum 70-jährigen Jubiläum ein ganz besonderes Programm: Für jeden der fünf Chorleiter, die den Mahlower Frauenchor über die Jahrzehnte begleitet haben, singt der Frauenchor ein prägnantes Lied. Dazu kommt ein Repertoire aus unter anderem Schlager, Musical, Filmmusik und Volkslied. „Wir sind ein fröhlicher Chor und das wollen wir auch zeigen“, sagt Hundro.

Das kostenlose Jubiläumskonzert des Frauenchors findet am Sonntag, 19. September, um 15 Uhr am Vereinshaus Mahlow, Immanuel-Kant-Straße 3-5, statt.

