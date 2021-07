Teltow-Fläming

Sie sind handgroß, ihr Körper ist aus Kork – und sie sind derzeit an vielen Orten in der Region zu sehen: Kleine Männchen in den verschiedensten Farben und Positionen. Wer aufmerksam durch Großbeeren, Diedersdorf, Blankenfelde oder Rangsdorf läuft, kann die kleinen Figürchen auf Verkehrsschildern und Wegweisern entdecken. Mal sitzen sie auf einem Straßenschild, mal begrüßen sie Passanten mit offenen Armen und mal scheint es, als würden sie auf die dann doch ziemlich kleinen Menschen unter ihnen hinabschauen.

Um sie zu entdecken, ist allerdings ein gutes Auge gefragt: Wer nicht aufmerksam nach ihnen sucht, kann die Figuren schnell übersehen. Auch in Genshagen oder Kleinbeeren können Korkmännchen-Sucher mittlerweile fündig werden: Dort haben sie auf Verkehrsschildern ebenfalls ein neues Zuhause gefunden. Doch was hat es mit den kleinen, handgefertigten Figuren auf sich? Wieso sind sie seit einiger Zeit in der Region zu sehen? Die MAZ hat sich auf Spurensuche begeben.

Am Anfang standen die „Street Yogis“

Hinter der Korkmännchen-Aktion steckt der Berliner Straßenkünstler Josef Foos. Bereits 2009 Jahren hat der Yoga-Lehrer damit angefangen, die kleinen Figuren herzustellen. Die aus Kork und Schaschlikspießen gebastelten Männchen zeigten anfangs noch Yoga-Posen: Mal mit den Armen zur Seite, mal mit angedeutetem Ausfallschritt, mal sitzend. Auch deshalb sind die Korkmännchen von Foos ebenfalls als „Street Yogis“ bekannt.

Man muss schon genau hinsehen, um die Korkmännchen zu erkennen. Quelle: Johanna Apel

Die Resonanz, erzählt der Straßenkünstler im Telefonat mit der MAZ, sei sehr positiv gewesen. „Das macht den Leuten Spaß“, sagt er. Viele Passanten entdeckten die kleinen Figuren, fotografierten sie und ließen dann wiederum andere daran teilhaben. Die Idee geht übrigens auf die Arbeit des britisch-japanischen Künstlers Slinkachu zurück. Der fertigt seit mehr als 15 Jahren bereits die sogenannten „Little People“ an: Fingernagelgroße Figuren, die er an verschiedenen Orten in London aufstellte. „Da habe ich gedacht: Das will ich auch machen“, sagt Foos.

Korkmännchen nun auch in Teltow-Fläming

Und so begann er, mit Korken und Spießen ausgestattet, die kleinen Figuren zu erschaffen: Um sie zu verzieren, kamen Farben und andere einfache Materialien wie Flaschendeckel zum Einsatz. Dann wurden sie im Berliner Stadtgebiet aufgestellt. Foos, der auch unter dem Namen „Joy Fox“ bekannt ist, präsentiert die Korkmännchen regelmäßig auf der gleichnamigen Facebook-Seite.

Dass die kleinen Straßenkunstwerke nun auch in Teltow-Fläming zu sehen sind, hat jedoch einen besonderen Grund: Im Zuge der Corona-Pandemie musste der Yoga-Lehrer umdenken, wegen der Hygienemaßnahmen fand kein Unterricht mehr statt. Und so kam es, dass Foos seinen Radius erweiterte: Mit dem Fahrrad ging es über die Stadtgrenzen Berlins hinaus.

Künstler will Leuten eine Freude machen

Fast jeden Tag macht sich Foos mittlerweile an die Arbeit. Ein „einfaches“ Männchen nur aus Kork und Schaschlikspieß sei innerhalb einer halben Stunde angefertigt, sagt er. Aber wenn Farbe hinzukomme oder vielleicht etwas aufwändigere Details wie Flügel, könne ein Männchen auch schon einmal zwei Tage brauchen, so der Streetart-Künstler. Manchmal zieht Foos auch nur mit einem einzigen Korkmännchen im Gepäck los.

Eine kleine Figur in Blankenfelde. Quelle: Johanna Apel

Dass die Figuren so klein sind, hat übrigens auch noch einen anderen Grund: Nach der Philosophie des Künstlers bleiben die kleinen Männchen für die meisten Passanten weitgehend unbemerkt. Wenn sich eine Figur dann aber doch zeigt, will sie der Person Glück bringen. „Es geht darum, den Leuten eine Freude zu machen“, sagt Foos.

Jeder kann sich an der Aktion beteiligen

Gleichzeitig seien die Figuren aber auch klein genug, um die Menschen, die daran vielleicht keinen Gefallen finden, eben auch nicht zu stören. Foos hat mittlerweile Erfahrung: Nachdem vor einigen Jahren bereits Berliner Medien von der Aktion im Stadtgebiet berichtet hatten, kam die Frage auf, ob es sich dabei gar um Sachbeschädigung handeln könne. Die Polizei habe ihn aber walten lassen, sagt Foos.

Geht es nach dem Künstler, können übrigens noch viel mehr Menschen aktiv werden, um ebenfalls kleine Korkmännchen zu erschaffen. Denn: Die kleinen Figuren können nicht nur bestaunt und fotografiert werden, sondern eben auch noch weitere Artgenossen bekommen. Vielleicht können aufmerksame Passanten dann in Zukunft sogar noch mehr Korkmännchen in allen Farben und Positionen auf den Straßenschildern in der Region entdecken.

