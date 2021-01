Blankenfelde-Mahlow

Robert Trebus, CDU-Abgeordeneter des Kreistags Teltow-Fläming, hat sich mit einer Anfrage an die Kreisverwaltung in Luckenwalde gewandt. Thema: die baulichen und hygienischen Zustände im Übergangswohnheim am Jühnsdorfer Weg in Blankenfelde.

Immer wieder seien Bewohner und Anwohner des Übergangsheimes an verschiedene Gemeindevertreter herangetreten, weil die baulichen und hygienischen Zustände zu wünschen übrig ließen. „Wir konnten das aus Mangel an Beweisen nie bearbeiten“, bedauert Trebus gegenüber der MAZ. „Nun aber haben wir endlich Fotos, auf denen wir sehen, in welchem Zustand da manches ist.“ Bislang hätten sich die Bewohner aus Furcht vor Repressalien nicht gewagt, Fotos zu machen und sie nach draußen zu schmuggeln.

Duschen ohne Schlauch und Duschkopf

Die jetzt von Anliegern gemachten Fotos zeigen Duschen ohne Vorhänge und Abtrennungen, so dass alle Duschbereiche offen sind. Die eigentlichen Duschen bestehen lediglich aus einer auf die Wand aufgeschraubten Armatur, ohne Schlauch und ohne Duschkopf. Auf anderen Bildern sind Toiletten mit defekten Klobrillen zu sehen. Bewohner berichten über Toiletten völlig ohne Klobrillen und Abdeckungen. Waschtische scheinen erneuert worden zu sein, im Bereich dahinter hängt nur lose Tapete an der Wand. Auf einer Küchenarbeitsplatte stehen tragbare Kochplatten in einem Zustand, dass man auf ihnen ganz sicher eines nicht möchte: kochen.

Trebus nimmt die Fotos und Berichte aus der Einrichtung zum Anlass für die Anfrage an die Kreisverwaltung. Doch zunächst zählt er noch mal einige Mängel auf: „Flure und Treppenhaus sind aufgrund fehlender Lüftungstechnik mit einem derartigen Gestank versehen, dass er bis in die Zimmer kommt.“ Er moniert die fehlenden Kabinenwände und Duschschläuche, dass von insgesamt fünf Waschbecken lediglich zwei funktionieren, und dass die elektrischen Anlagen nicht der VDE-Norm entsprechend installiert seien.

Wände eingetreten und entfernt

Die Anfrage von Robert Trebus wird im einzelnen in der nächsten Kreistagssitzung in der letzten Januarwoche beantwortet. Die MAZ hat sich mit einigen Fragen schon vorab an die Kreisverwaltung gewandt. Dabei geht aus den Antworten hervor, dass dem Landkreis bekannt ist, „dass vereinzelt Duschköpfe und Toilettendeckel fehlen“. In regelmäßigen Abständen würden die durch den Betreiber ersetzt, aber im Anschluss „leider immer wieder von vereinzelten Bewohnern entwendet“. Nach der letzten Prüfung des Landes im Übergangswohnheim seien Anfang 2020 mehrere Duschkabinen saniert und mit nicht durchsichtigen Duschwänden versehen worden. „Die wurden nach kurzer Zeit eingetreten und sind dann durch den Betreiber entfernt worden“, schreibt der Landkreis.

Weiter heißt es: „Die Waschbecken werden regelmäßig von den Hausmeistern kontrolliert und bei Bedarf repariert. Da es sich um Gegenstände des täglichen Gebrauchs handelt, kann es vorkommen, das eines ausfällt.“ Dem Landkreis seien keine elektrischen Geräte bekannt, die nicht den Richtlinien entsprechend installiert worden seien. Schon die Verwendung von mobilen Kochplatten ist in Gemeinschaftsunterkünften kritisch zu sehen.

Betreiber sorgt für Mängelbeseitigung

Nach Aussage des Landkreises sorgt der Betreiber des Übergangswohnheimes eigenständig für die erforderlichen Reparaturen. Es werde immer dann mit ihm gesprochen, wenn die Kreisverwaltung Beschwerden erreichen. Zuletzt sei das Sozialamt des Landkreises gemeinsam mit dem Landesamt für Soziales und Versorgung (LASV) am 29. September des vergangenen Jahres in der Einrichtung gewesen. Bei dieser Vor-Ort-Kontrolle seien keine Mängel von seiten des LASV festgestellt worden. „Deshalb gibt es auch kein Mängel-/Besichtigungsprotokoll“, heißt es dazu. Trotzdem muss im Duschbereich nun etwas passieren. So wird es zunächst wohl eine Ausschreibung geben, bevor die Sanierung im Anschluss schrittweise durchgeführt werden kann.

Von Udo Böhlefeld