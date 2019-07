Dahlewitz

Die Landesstraße l 40 in Dahlewitz wird ab 16. September saniert und deswegen gesperrt, wie der Landesbetrieb Straßenwesen jetzt mitgeteilt hat. Geplant ist, die Asphaltdecke zwischen der Bahnquerung am Abzweig Am Bahnhofsschlag bis zum Kreisverkehr an der Kreuzung mit der Dahlewitzer Dorfstraße zu erneuern. Die Arbeiten sind in zwei Abgeschnitten geplant, der erste dauert vom 16. September bis 2. Oktober und geht vom Kreisverkehr bis zum Beginn der Bahnhofstraße.

Der zweite dauert dann vom 4. Oktober bis 18. Oktober. Bahnhofstraße vom Abzweig Thälmannstraße bis zur Einmündung „Am Bahnhofsschlag“. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung der jeweiligen Teilabschnitte, teilte der Landesbetrieb mit. Die Umleitung führt ab Diedersdorf über die K 7239 und L 76 auf die B 96 bis Abfahrt Dahlewitz. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.

Von MAZonline