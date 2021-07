L 792 bei Jühnsdorf wird auf Tempo 70 begrenzt

Jühnsdorf

Zwei tödliche Verkehrsunfälle ereigneten sich am 29. und 30. Juni auf der L 792 bei Jühnsdorf. Daraufhin besichtigten am 15. Juli Mitglieder der Unfallkommission des Landkreises die beiden Unfallstellen. Ziel war es, die Unfallursachen zu klären und Maßnahmen einzuleiten.

Kreisunfallkommission inspiziert Unfallstelle

Die Polizei, der Landesbetrieb für Straßenwesen und das Straßenverkehrsamt des Landkreises rekonstruierten die Unfallhergänge, um zu ermitteln, welchen Einfluss der Zustand der Straße an den Geschehnissen hatte.

Hubert Grosenick, Leiter der Kreisunfallkommission, sagt in einer Pressemitteilung: „Da an beiden Unfällen keine anderen Fahrzeuge beteiligt waren, war die Ermittlung nicht leicht. Im Fall des tödlich verunglückten 21-jährigen Autofahrers haben aber Berichte von Zeugen zumindest Anhaltspunkte geliefert.“

Nun soll jetzt auf dem Abschnitt zwischen Groß Schulzendorf und Jühnsdorf die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h beschränkt werden. Neben dem Streckenverlauf wird damit auch dem dichten Baumbestand Rechnung getragen. Dort, wo der Motorradfahrer zwischen Jühnsdorf und Blankenfelde verunglückte, soll durch Leittafeln und entsprechende Markierungen die Erkennbarkeit des Kurvenverlaufs verbessert werden. Den baulichen Zustand der Fahrbahn im Abschnitt zwischen Jühnsdorf und Blankenfelde hält die Kommission ebenfalls für dringend verbesserungsbedürftig.

Untere Jagdbehörde soll Wild rund um die Straße einschätzen

In den kommenden Wochen will sie sich noch einen Überblick über die aktuelle Verkehrsbelastung der Straße verschaffen. Die Untere Jagdbehörde des Landkreises werde um eine Einschätzung der Wildsituation in dem Bereich gebeten, da in den vergangenen Jahren vor allem Wildunfälle zu verzeichnen waren.

