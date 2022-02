Ludwigsfelde: 500 Liter Diesel abgezapft

Ludwigsfelde

Die Tankverschlüsse von fünf Lkw wurden in der Nacht zum Donnerstag auf der Freifläche einer gewerblichen Einrichtung in der Brandenburgischen Straße in Ludwigsfelde aufgebrochen.

Aus den Fahrzeugen zapften die Diebe etwa 500 Liter Dieselkraftstoff ab. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Polizisten sicherten Spuren.

Genshagen: Werkzeug aus Transportern entwendet

Unbekannte Täter machten sich in der Nacht zum Donnerstag an den Schlössern von zwei Kleintransportern im Lindenweg in Genshagen zu schaffen. Sie entwendeten diverses Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro aus den beiden Fahrzeugen. Beamte nahmen zwei Strafanzeigen auf und sicherten zudem Spuren.

Mahlow: Lenkrad und Navi über Nacht ausgebaut

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht zum Donnerstag auf dem Gelände einer Firma in der Straße Am Lückefeld in Mahlow die Scheibe eines BMW ein. Sie bauten das Lenkrad und das Navigationsgerät aus.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Am Tatort sicherten Polizisten Spuren und nahmen eine Anzeige zu diesem Diebstahl auf.

Mahlow: Einbrecher nehmen Schmuck an sich

Unbekannte Täter hebelten am Donnerstagnachmittag die Terrassentür eines Einfamilienhauses in Mahlow auf. Sie durchsuchten alle Zimmer und stahlen Schmuck. Die exakte Höhe des Schadens muss noch ermittelt werden. Beamte sicherten Spuren.

