Ludwigsfelde

Unbekannte öffneten in der Nacht zum Dienstag das Haupttor zu einem Firmengelände im Industriepark in Ludwigsfelde. Sie entwendeten einen Kleintransporter mit einem Anhänger, auf dem sich ein Minibagger befand.

Im Transporter lagerten Werkzeug und Maschinen. Der Schaden beträgt mehrere Zehntausend Euro. Die Polizisten sicherten Spuren. Die Fahrzeuge stehen nun in der Fahndungsliste.

Jänickendorf: Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Beamte stoppten am Dienstagabend den Fahrer eines VW-Transporters in der Alten Hauptstraße in Jänickendorf. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,18 Promille bei ihm.

Der Mann war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Autoschlüssel war er damit los. Zudem musste er eine gerichtsfeste Blutprobe abgeben.

Dahlewitz: Unbekannte entwenden Kupferkabel

Unbekannte verschafften sich laut einem Sicherheitsmitarbeiter in der Nacht zum Mittwoch Zugang zu einer Firma in Dahlewitz. Sie entwendeten Kupferkabel. Menge und Schadenshöhe müssen noch exakt ermittelt werden. Beamte nahmen jetzt eine Anzeige auf.

Gottow: Pflanzenschutzmittel und Werkzeug womöglich Diebesgut

Bei der Kontrolle konnte ein Subaru-Fahrer am Mittwoch in Gottow nicht erklären, woher die Kanister mit Pflanzenschutzmittel und Werkzeug im Auto stammen. Beamte stellten beides sicher – wegen Verdachts auf Diebstahl. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Von MAZonline