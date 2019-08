Mahlow

Ein 14-jähriges Mädchen ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Mahlow schwer verletzt, als sie auf der Trebbiner Straße mit einem Fahrrad fuhr. Das Mädchen wollte die Fahrbahn auf Höhe der Trebbiner Straße von rechts nach links überqueren und stand auf dem Gehweg. Eine 42-jährige Volkswagen-Fahrerin fuhr an der Stelle, an der das Mädchen wartete, aus Richtung Mahlow Zentrum in Richtung Berlin vorbei, als die Jugendliche plötzlich auf die Straße fuhr und mit dem Volkswagen kollidierte. Das Rad stieß mit der vorderen Beifahrertür des Pkws zusammen. Das Mädchen stürzte und wurde schwer verletzt, sodass sie im Anschluss von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Von MAZonline