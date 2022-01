Mahlow

Ein Ladendetektiv beobachtete am Montagnachmittag in einem Supermarkt in der Straße Am Lückefeld in Mahlow, wie ein Mann alkoholische Getränke entwenden wollte.

Der 32-Jährige wurde vor dem Verlassen des Marktes gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Wert des Diebesgutes betrug rund 30 Euro. Beamte nahmen die Personalien des Mannes auf. Der Detektiv erstattete Anzeige.

Von MAZonline