Mahlow

In der Nacht von Montag zu Dienstag hat ein unbekannter Täter ein Hotel an der Jonas-Lie-Straße in Mahlow überfallen und dabei eine Angestellte verletzt. Er betrat um 1.57 Uhr das Hotel verlangte von der Angestellten, die sich im Empfangsbereich aufhielt, Geld. Nachdem die Frau ihm signalisiert hatte, dass dies nicht möglich sein wird, bedrängte er die Frau. Dieser gelang es sich in ein Büro zu flüchten, wohin der Mann der Angestellten jedoch folgte. Bei dem Versuch sich zu verteidigen, kam es zu einem Gerangel zwischen den beiden Personen, bei dem die Frau mit einem Messer verletzt wurde. Im Anschluss flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Kriminaltechniker untersuchten den Tatort

Nach Alarmierung der Polizei wurde die Frau von Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter blieben zunächst erfolglos. Noch in der Nacht untersuchten Spezialisten der Kriminaltechnik den Tatort. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen eines schweren Raubes aufgenommen.

Mann trug eine schwarze Skimaske

Der Unbekannte wurde von der Angestellten wie folgt beschrieben: Er war etwa 1,80 m groß, hatte eine kräftige Gestalt, trug eine schwarze Jacke, eine Sonnenbrille sowie eine schwarze Ski-Maske. Er führte einen dunklen, rundlichen Rucksack mit sich (unten grade - oben mit Bogen – soll ausgesehen haben wie ein Schulrucksack).

Kripo sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei bittet nun um Hilfe aus der Bevölkerung. Sie möchte wissen, ob jemand in der Nacht von Montag, 3. Juni, zu Dienstag, 4. Juni, von etwa 1.55 bis 2.10 Uhr in der Jonas-Lie-Straße in Mahlow oder in der unmittelbaren Umgebung Beobachtungen machen, die mit dem Überfall auf das Hotel in Verbindung stehen könnten oder Hinweise auf den unbekannten Tatverdächtigen geben kann.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter der Rufnummer 03371/6000 zu melden. Alternativ können sie auch das Hinweisformular unter polbb.eu/hinweis nutzen.

Von MAZonline