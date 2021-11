Mahlow

Polizisten hielten in der Nacht zum Montag einen BMW-Fahrer in der Steinstraße in Mahlow an: Der 33-Jährige wies typische Anzeichen für einen vorangegangenen Drogenkonsum auf. Ein Vortest reagierte positiv auf Kokain und Amphetamine. Zudem wurde eine geringe Menge eines Betäubungsmittels im Fahrzeug gefunden. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Der Mann durfte nicht weiterfahren.

Von MAZonline