Mahlow

Am Mittwoch in den frühen Nachmittagsstunden kam es auf der B 96 zwischen Glasow und Mahlow zu einem Verkehrsunfall durch einen geplatzten Reifen. Daraufhin verlor ein Pkw Opel die Kontrolle und prallte gegen eine Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Der Pkw musste nach dem Unfall abgeschleppt werden.

Von MAZonline