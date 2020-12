Mahlow

In Vorbereitung der Bauarbeiten für die Dresdner Bahn finden am Bahnübergang Berliner Straße seit Oktober Leitungsumverlegungen statt. Die Deutsche Bahn AG teilt mit, dass die ursprünglich bis Ende Dezember 2020 geplante Maßnahme voraussichtlich bis zum 31. März 2021 verlängert werden muss. In dieser Zeit ist der Bahnübergang komplett gesperrt. Eine Umfahrung über die Mahlower und Trebbiner Straße ist ausgeschildert. Die Umfahrung über die benachbarte L76 ist ebenfalls möglich. Fußgänger und Radfahrer können die Straße passieren.

Von MAZonline