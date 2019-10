Mahlow

An einem Lebensmiittelmarkt in der Luisenstraße in Mahlow haben in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch mehrere Mülltonnen und ein außerhalb des Marktes gelegenes Leergutlager gebrannt. Dabei wurde das Leergut im Lager beschädigt und teilweise zerstört, der Markt selbst wurde aber nicht in Mitleidenschaft gezogen, wie der Marktleiter der MAZ berichtete. Die Kameraden der Mahlower Feuerwehr löschten die Flammen.

Ein Kriminaltechniker nahm den Brand im Laufe des Tages in Augenschein und suchte nach der Ursache des Brandes. Hinweise zu möglichen Tätern sind derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei bittet deswegen mögliche Zeugen, sich zu melden. Sie fragt:

Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 0.05 Uhr in der Luisenstraße in Mahlow oder in der unmittelbaren Umgebung verdächtige oder ungewöhnliche Personen oder Fahrzeuge gesehen oder gehört, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten oder kann Hinweise auf bisher noch unbekannte Tatverdächtigen geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter der Rufnummer 03371/6000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle des Landes Brandenburg zu melden. Hinweise sind auch über das Internetportal www.polbb.eu/hinweis möglich.

Von MAZonline