Blankenfelde-Mahlow

Die Bürgerinitiative Mahlower Schriftstellerviertel (BIMS) hat einen neuen Vorsitzenden. Einstimmig wählten die Vereinsmitglieder in der vergangenen Woche den Blankenfelder Alexander Fröhlich zu ihrem neuen Sprecher.

Die langjährige Vorsitzende Sigrid Zentgraf-Gerlach hatte sich nicht mehr zur Wahl gestellt, wird aber als Schriftführerin weiter in die Arbeit des Vereins eingebunden sein. Zu ihrem Nachfolger sagt Zentgraf-Gerlach: „Er ist die absolut erste Wahl und verfügt als ehemaliger Fluglärmbeauftragter Blankenfelde-Mahlows über ganz enormes Wissen zu allen BER-Themenbereichen. Mit ihm an der Spitze bekommt nicht nur BIMS eine gute Vertretung nach außen. Fröhlich wird auch eine starke und laute Stimme für alle Menschen im schwerstbelasteten Kerngebiet der Gemeinde sein. Keine andere Betroffenen-Gruppe hat das nötiger als diese in Europa künftig vom Fluglärm am stärksten heimgesuchten Menschen in einer so guten Kommune.“

Verbot des Nachtflugs von 22 bis 6 Uhr

Fröhlich selbst äußerte sich zu seiner Wahl: „Ich freue mich über die einstimmige Wahl und werde alles dafür tun, das in mich gesetzte Vertrauen zu erfüllen. Mit der Inbetriebnahme des Flughafens BER tritt die Auseinandersetzung um diesen Flughafen in eine neue Phase. Unsere Ziele aber bleiben: Kein Ausbau der Flugbewegungskapazität des Flughafens an seinem raumordnerisch vollkommen ungeeigneten Standort, das Verbot des planmäßigen Nachtfluges von 22 bis 6 Uhr und die Umsetzung des planfestgestellten Schallschutzprogrammes, die seit Jahren auf der Stelle tritt.“

Die BIMS werde auch in Zukunft von sich hören lassen. So will sie das Problem der Kerosin-Abgase nicht aus den Augen verlieren, die Emissionen von krebserregenden Schadstoffen aus den Flugzeug-Triebwerken „hinein in unsere Atemluft.“ Der Kampf um einen anwohnerfreundlichen Betrieb des BER gehe unvermindert weiter. Blankenfelde-Mahlow werde sich in der Verteidigung seiner Lebensqualität als lebens- und liebenswerte Gemeinde nicht mit dem BER-Eröffnungstermin geschlagen geben.

Von Udo Böhlefeld