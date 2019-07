Mahlow

Auf einem derzeit nicht bewohnten Grundstück an der Beethovenstraße in Mahlow ist am Dienstag gegen 18.30 Uhr ein Carport aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Nachbarn holten die Feuerwehr, die ein Übergreifen des Feuers auf den in Bau befindlichen Bungalow dort verhinderte. Auch ein Gewächshaus wurde beschädigt. Die Ursache ist unklar. Ein technischer Defekt als Brandursache kann gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden.

Von MAZonline