Mahlow

Drei türkische Geschwister sind am Sonntag gegen 17.40 Uhr von einem bisher unbekannten Mann an der Brücke über die B 96 an der Herderstraße in Mahlow bedroht und mit volksverhetzenden Aussagen beleidigt worden. Die älteste Schwester (28) informierte die Polizei. Sie habe sich mit ihrer Schwester und ihrem Bruder zum Spielen in der Nähe der Brücke aufgehalten. Plötzlich habe ein ihr unbekannter Mann, der sich auf der Brücke aufhielt, begonnen sie und ihre Geschwister zu beleidigen und zu bedrohen. Was sie verstehen konnte, hatten bedrohenden und volksverhetzenden Charakter. Die Polizei nahm deswegen Strafanzeigen wegen dieser Delikte auf. Der Mann entfernte sich im Anschluss in Richtung Jonas-Lie-Straße. Der Staatsschutz der Polizeidirektion West hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Mann 40 bis 45 Jahre und 1,80 Meter groß

Der Mann war laut der 28-Jährigen etwa 40 bis 45 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und kräftig bis korpulent gebaut. Er hat graue Haare und trug ein hellgraues T-Shirt mit weißen Applikationen an den Säumen, dunkelblaue Jeans und eine eckige, dunkle Brille. Außerdem hatte er ein Fahrrad dabei. Er sprach gebrochenes Deutsch, wahrscheinlich mit polnischem oder russischem Akzent.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei fragt nun, wer auf der Brücke über der B 96, in der Nähe der Herderstraße oder in der unmittelbaren Umgebung Beobachtungen gemacht hat, die mit diesem Vorfall in Verbindung stehen könnte oder wer Hinweise auf den unbekannten Tatverdächtigen geben kann. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter der Rufnummer 03371/600 0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle des Landes Brandenburg zu melden oder das Hinweisformular im Internet unter polbb.eu/hinweis zu nutzen.

Von MAZonline